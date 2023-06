David Christoffel, De mémoire j’aurais voulu être plus précis

La mémoire, c’est l’autre

David Chri­sof­fel n’est pas de ce ceux qui, écri­vant, attendent assis là sur une pierre et scrutent un hori­zon sans nuages. Il a mieux à faire. Et de ce que les pre­mières pages de La Recherche lui a offert lorsqu’il les a visi­tées, il a trouvé la lumière et il est resté livre et mains ouvertes.

Ses yeux n’ont pas vieilli dans le feu d’une telle révé­la­tion. L’auteur est tombé sous le charme de fin de jour­née lan­gou­reuse d’un tel chef d’oeuvre. Mais la tem­pête qu’a jeté un tel livre ne lui a pas suffi.

David Chris­toffe a apporté se contri­bu­tion, sa souf­france, son plai­sir à celles de Proust. Pour savoir si la rose de la dou­leur pous­sera ou si une larme tom­bera de l’œil du ciel désert, tout tient sur ce court texte débar­ca­dère pré­senté en regard des 4 pre­mières pages de Du Côté de chez Swann, recom­po­sées à l’identique d’après la pre­mière édi­tion de La Recherche en une confron­ta­tion sti­mu­lante et drôle en ce “hors-là”..

L’ima­gi­na­tion de l’auteur gratte de nou­veaux objets sur le débar­ca­dère du som­meil et ce, sans se sou­cier dece que les autres font dans la mai­son de Proust et ses secrets.

L’auteur y déam­bule pour son meilleur, y trou­vant son res­pir.

jean-paul gavard-perret

David Chris­tof­fel, De mémoire j’aurais voulu être plus pré­cis, Éric Pesty édi­teur, 2023, 16 p. — 10,00 €.