Sylvain Ferret, Talion — opus III : Cœur

Méri­ter le monde…

Fable éco­lo­gique mais sur­tout une intros­pec­tion pro­fonde de la nature humaine et du rap­port de ces humains à leur envi­ron­ne­ment naturel.

Vers la fin du troi­sième mil­lé­naire, un virus, appelé la Ver­mine, enva­hit tout en se pro­pa­geant par l’eau. Dans Foren­haye, un bas­tion du royaume du Talion, Billie, une jeune fille semble être immu­ni­sée. Le mys­té­rieux Tadeus est inté­ressé par son cas. Une guerre les oblige à fuir le royaume.

Fait pri­son­niers, ils sont envoyés dans les mines du royaume de Damo­clès, un royaume escla­va­giste. Ils vont béné­fi­cier d’une com­pli­cité pour s’échapper.

Le tome 3 débute quand le roi Sirius Talion enferme son frère Tadeus aux fron­tières du ter­ri­toire. Seul, il sub­siste, cochant chaque jour qui passe sur un car­net et grat­tant quo­ti­dien­ne­ment la paroi de sa pri­son. Il finit par sor­tir et, après une longue marche, il ren­contre une femme et son fils. Il s’étonne car ils ne sont pas malades. Mais cela, c’était bien avant sa ren­contre avec Billie.

Paral­lè­le­ment, celle-ci raconte à Juno, le périple vécu par Tadeus et elle pour arri­ver à l’Oasis. Mais, dans cette enclave fer­mée au monde exté­rieur, les sen­ti­ments sont contra­dic­toires et la vio­lence et l’envie peuvent à tout moment ame­ner des situa­tions dra­ma­tiques. Et cet évé­ne­ment est l’arrivée de ces deux indi­vi­dus, une pre­mière depuis qua­rante ans. Qui les a gui­dés pour tra­ver­ser la forêt qui pro­tège cette enclave démo­cra­tique ? Com­bien de temps l’Oasis peut-elle encore exister…

Avec les deux per­son­nages prin­ci­paux qui portent la tri­lo­gie, l’auteur expli­cite ces liens com­plexes qui peuvent se nouer dans une situa­tion pré­cise. Il énonce nombre de réflexions, de maximes, de pen­sées qui relèvent du bon sens mais qui sont soit igno­rées, soit volon­tai­re­ment occul­tées car elles demandent un chan­ge­ment tech­no­lo­gique, voire de modi­fier des modes de vie, de limi­ter les pro­fits.

Avec l’Oasis il explore, les notions d’isolement, de repli sur des fron­tières phy­siques ou morales pour pré­ser­ver les avan­tages, enfer­mer une com­mu­nauté dans des règles d’existence. N’est-ce pas ce que font les dic­ta­tures, qu’elles soient théo­cra­tiques ou civiles ? Par ce biais, l’auteur aborde l’immigration et l’asile.

Le tra­vail gra­phique de Syl­vain Fer­ret est remar­quable pour ses mises en images et ses mises en pages, pour le dyna­misme des nom­breuses péri­pé­ties, pour ces per­son­nages faci­le­ment iden­ti­fiables. Les décors, qu’ils soient tech­no­lo­giques ou natu­rels, sont d’une beauté qui enchantent le regard.

Ce tome clôt une tri­lo­gie riche en réflexions et en pro­blèmes sou­le­vés, aux intrigues menées avec soin et au gra­phisme tra­vaillé. Une belle révélation !

serge per­raud

Syl­vain Fer­ret (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Talion — opus III : Cœur, Glé­nat, coll. “24x32”, mai 2023, 64 p. — 15,50 €.