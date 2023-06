Collectif, Molinier rose saumon

Le rose de personne

Séduc­teur invé­téré, féti­chiste convaincu, tra­vesti impé­ni­tent, bisexuel par inad­ver­tance, Moli­nier aura été habité par deux désirs : « Jouir » afin d’accéder au para­dis immé­diat du plai­sir sexuel et « lais­ser une trace dans l’infini du temps».

Son ques­tion­ne­ment sur le sexe jamais vrai­ment appri­voisé et l’érotisation des images sont les bases de son œuvre. Comme le tra­ves­tis­se­ment est devenu la base de ses mises en scène photographiques.

Cette publi­ca­tion com­plète et pro­longe l’exposition en ras­sem­blant les contri­bu­tions des com­mis­saires et est enri­chie par un essai de Géral­dine Gourbe (phi­lo­sophe et cri­tique d’art). Elle com­pile éga­le­ment l’intégralité de la biblio­thèque de Pierre Moli­nier.

S’y découvrent son indé­pen­dance et sa radi­ca­lité qui le fit rompre rompt avec André Bre­ton et le Sur­réa­lisme et une manière de mesu­rer le che­min par­couru lorsqu’il change d’espace de repré­sen­ta­tion en se fon­dant sur la mise en scène de ses propres fantasmes.

Dans ce livre, la soie des cli­chés et celle des des­sins épousent le corps et son aspi­ra­tion aux brillants essors de la per­ver­sité — du moins ce qui fut pris comme telle. Des tré­fonds obs­curs sur­git le sta­tut ambigu de la fémi­nité dans une société avide de cloi­son­ne­ments, de morales et de péren­nité.

Contrainte à une nudité dis­tante, la femme pro­page une inflo­res­cence qui la pro­longe et l’isole.

La den­telle ajou­rée des­si­née qui voile les seins les révèle, les offre. Un visage qui semble voué à l’exigeante vir­gi­nité des moniales ou à l’effroyable humi­lité des filles désho­no­rées pro­pose un assem­blage féti­chiste « sou­li­gné » par la pré­sence de deux hauts talons.

C’est entre autres une des rai­sons de s’enthousiasmer d’une œuvre sub­ver­sive autour de laquelle gra­vite tou­jours, au fil des décen­nies, une constel­la­tion d’artistes dif­fi­ci­le­ment classables.

jean-paul gavard-perret

Moli­nier rose sau­mon, Coédi­tion Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et Dilecta, avril 2023, 120 p. - 28,00€.