Annie croche (fabrique d’un héros romanesque)

Annie croche

La fabrique du héros de l’histoire n’a pas fait de fumée. Il est fondu d’un seul mor­ceau à la cire per­due avant que fussent cas­sés, si on l’en croit, l’empreinte, le mou­lage.

Cha­cun de ses pas est fait pour l’aventure, ce qui ne l’empêche pas de rejoindre au sauna sa bonne amie en emprun­tant un esca­lier moite et vapo­reux, his­toire de mater des popo­tins ou des gars en train de se gâter.

Au bar, une moel­leuse camion­neuse reluque sa Vénus. Et voici qu’il la traite sans dimen­sion rhé­to­rique de putain. Aus­si­tôt, elle lui ren­voie le com­pli­ment à la tête. Il est temps de par­tir afin d’éviter le gra­buge et afin que Vénus s’adonne à la cou­ture, usant tou­jours du passé empiété parce qu’il s’agit du point le plus facile.

La main de la docile cou­seuse y passe et repasse comme sur le totem de son héros lorsqu’il en éprouve le besoin. C’est ainsi que leurs deux vies per­colent, s’anacoluthent — quoique à l’impossible ils ne soient pas tenus.

Mais elle le consi­dère comme centre de sa terre et son papillon de février. Tan­dis que, de sa main droite, elle susurre “mon cœur s’ouvre à ton souffle”. Par­fois, la gauche vient au secours. Ensuite, tan­dis qu’elle referme la bra­guette pour reprendre ses tra­vaux, le héros repu passe ses mains dans ses che­veux par­fu­més à la vanille pour les regon­fler un peu.

jean-paul gavrd-perret

photo Mau­rice Renoma