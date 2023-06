Jean Lorrain & Nurse With Wound, La Mandragore

Blow out

Dandy déca­dent, ardent éro­to­mane, Jean Lor­rain avec La Man­dra­gore a écrit son conte le plus abouti, là où fata­lité et indis­ci­pline ne cessent de se dis­pu­ter au point de titiller Nurse With Wound, qui consacre une nou­velle pièce inédite à cette figure de notre lit­té­ra­ture fin-de-siècle (XIXème).

Dans ce conte, lorsque la Reine accou­cha d’une gre­nouille, la cour en fut aba­sour­die et son­née. Si le conte ne donne pas cher de cette gre­nouille, la reine, elle, ne pourra en faire le deuil, ce qui l’amènera à ima­gi­ner puis à vivre de ter­ribles expé­riences. La pièce inédite pro­po­sée par Nurse With Wound déteint for­te­ment sur le texte par ses sono­ri­tés har­mo­niques et des voix qui trans­forment l’horreur du conte en un aperçu plus décalé et léger.

Certes, la figure du roi jovial qui com­bat­tait et pillards et païens se retrouve sans doute abusé et cocu­fié là où l’univers devient un mixage Ubu-Roi et Opéra comique dans le duo du roi Luit­prand et de cette reine Gode­live, sépa­rés sou­dain par la venue au monde de la mons­trueuse enfant-grenouille.

Sou­ve­nons– nous que cette his­toire était sou­vent offerte aux enfants. His­toire de les plon­ger dans le roman­tisme noir d’Aloysius Ber­trand ou du bon Jules Bar­bey d’Aurevilly, preuve que per­sonne n’est par­fait. Là où il semble obligé que le monstre soit comme la reine, une femelle appa­raît néces­saire : on reste dans le sexe dit faible, victime.

La miso­gy­nie des visions se voit élar­gie à une misan­thro­pie pro­fonde là où les hommes sont plus ou moins tarés aimant le mal pour le mal, se plai­sant à la souf­france des corps comme à la dou­leur des âmes qu’ils aiment cor­rompre.

Néan­moins, aux audaces de Lor­rain, Nurse With Wound ouvre ici une fenêtre sur une forme de sublime par l’empathie et le pre­mier degré naïf des regards d’enfants. Enfin presque, car à Lor­rain il peut être tou­jours demandé ce qu’il attend, assis tel un tueur à gage sur une pierre et scru­tant un hori­zon sans nuages.

jean-paul gavard-perret

Jean Lor­rain & Nurse With Wound, La Man­dra­gore, Les Presses du Réel, novembre 2022, 42 p