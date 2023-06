Thierry Laget, La partie ombragée

Eloge de l’ombre

Pour Thierry Laget, l’ombre est “l’alpha et l’oméga, la vraie brique de la vie pri­mi­tive que traquent les astro­phy­si­ciens et que des mis­sions spa­tiales vont recher­cher dans la neige des comètes”. C’est elle qui régnait sur le monde avant le fiat lux.

Mais, de plus, elle repren­dra son sceptre “et son orbe lorsque s’éteindra le son de la der­nière trompette”.

Bref, elle vien­dra à bout de nous. C’est pour­quoi il faut reve­nir à elle pour notre lutte avec le temps au moment où les nou­velles ne sont pas fameuses, au moment où il fau­drait chan­ger tout. Dans cette urgence et face aux nou­velles du “jour”, l’auteur se livre à une des­cente dans les combes des lan­gages.

Il cherche les mots qui nous manquent et qui sont — jusque dans leur propre obs­cu­rité — la par­tie ombra­gée du lan­gage sans laquelle celui-ci ne serait pas car trop privé de relief.

L’auteur crée ainsi et forge sa propre phi­lo­lo­gie et nous rap­pelle com­bien consi­dé­rer l’ombre comme une mani­fes­ta­tion “lumi­neuse” ter­restre et cos­mique reste trop limi­ta­tif et approxi­ma­tif. Il lui faut plus d’envergure pour nour­rir la pen­sée. Selon Laget, elle est par­tout entre le monde et nous.

Pour mieux la com­prendre, l’auteur la pour­suit non seule­ment dans le monde phy­sique mais dans les arts, les mythes, les sou­ve­nirs et bien sûr jusque dans ce noir qui nous habitent et qui demeurent la seule ombre à notre prise même si nous ne trou­vons que trop rare­ment ses portes pour éclai­rer nos cou­loirs et nos histoires.

jean-paul gavard-perret

Thierry Laget, La par­tie ombra­gée, Illus­tra­tions de Phi­lippe Favier, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, juin 2023, 56 p. — 14,00 €.