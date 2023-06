Hedda (Henrik Ibsen / Aurore Fattier)

Ques­tion­ne­ment inté­res­sant mais pas percutant

Des femmes dont le cos­tume marque l’appartenance à dif­fé­rentes époques passent devant une petite mai­son. La der­nière s’arrête pour répondre sur son por­table à un appel de sa fille, en garde par­ta­gée. Les dia­logues semblent s’enchaîner comme un ensemble de qui­pro­quos.

On assiste au tra­vail de mise en scène d’Hedda Gabler, d’Henrik Ibsen ; on a donc affaire à une mise en abyme, le tra­vail au pla­teau étant pro­jeté sur le grand écran qui sur­plombe la scène, laquelle montre les cou­lisses, une loge ; quel­que­fois l’action se déroule dans un cou­loir qui relie les deux espaces entre eux et avec l’extérieur.

L’intrigue mêle les affaires de famille de la met­teuse en scène et l’histoire de l’héroïne d’Ibsen : on assiste à des dis­cus­sions inédites sur les per­tur­ba­tions de la vie quo­ti­dienne sur un spec­tacle, sur l’intervention d’éléments bio­gra­phiques dans la mise en scène, sur la valeur d’une actrice enceinte.

Il s’agit donc d’un théâtre expé­ri­men­tal qui revi­site un clas­sique en le réécri­vant, en l’inscrivant dans l’actualité de sa construc­tion sur la scène pour mieux en sou­li­gner le carac­tère sub­ver­sif. C’est la condi­tion fémi­nine qu’Aurore Fat­tier entend valo­ri­ser sans conces­sions, dans ses peines comme dans ses tra­vers.

Mal­heu­reu­se­ment, cette belle ten­ta­tive souffre d’une exé­cu­tion trop zélée, qui tend à expli­ci­ter avec insis­tance sans jamais sug­gé­rer. A force d’hésiter entre mon­trer et démon­trer, le pro­pos finit par s’étirer, comme s’il se per­dait dans sa spéculation.

De fait, on perd de vue la trame de la pièce qu’on redouble avec la mort mys­té­rieuse de la sœur de la met­teuse en scène qui, comme la mort d’Hedda Gabler, reste sans élu­ci­da­tion.

Une démarche inté­res­sante qui appa­raît pour­tant théo­ri­sante et par suite insuf­fi­sam­ment dynamique.

chris­tophe giolito

Hedda