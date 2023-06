Robert Namias, Mortelles comédies

À cher­cher le scoop à tout prix…

Dans cette rue déserte du XVIe arron­dis­se­ment de Paris, vers minuit, un homme a reçu un coup de cou­teau. Il tente de fuir mais, blessé, il est rat­trapé et trois coups de poi­gnard l’achèvent. Pierre Lemar­chand par­tant pour un jog­ging manque tré­bu­cher sur le corps de l’homme. Il appelle la police. Son atti­tude trouble les agents arri­vés sur place.

C’est le com­mis­saire qui recon­naît le défunt : Syl­vain Bour­da­rias. Il aver­tit immé­dia­te­ment l’Intérieur, la ministre Salma Ros­sel. C’est un choc car ce grand patron pos­sède les prin­ci­paux titres de la presse fran­çaise, Globe Info une chaîne de télé­vi­sion toute puis­sante et plu­sieurs radios.

Salma, une ancienne flic, pré­vient le Pré­sident et charge le patron de la cri­mi­nelle, Gabriel Le Goff de l’enquête.

Et c’est le défer­le­ment, le tsu­nami de bons sen­ti­ments et d’hommages attris­tés, oubliant à quel prix cette canaille s’est his­sée à ce niveau. Et, très vite, le trai­te­ment de sa mort passe en fait divers. Le direc­teur de l’information et la présentatrice-vedette de Globe Info exploitent la mort de leur direc­teur pour battre des records d’audimat.

Aussi, quand Jus­tine Ber­ger, éga­le­ment maî­tresse du défunt, reçoit un mes­sage l’informant que Bour­da­rias n’est pas le pre­mier de la liste, que d’autres morts vont suivre…

Globe Info peut se com­pa­rer à ces médias télé­vi­suels spé­cia­li­sés dans l’info en continu qui traquent le fait divers et livre une bataille féroce pour être le pre­mier à dif­fu­ser ce fait du jour :”…dont la chaîne pour­rait se goin­frer jusqu’à l’écœurement.“

Robert Namias fait vivre le fonc­tion­ne­ment d’une telle entre­prise où tout est condi­tionné pour la dif­fu­sion, sans véri­fi­ca­tion, du moment qu’elle est la pre­mière. C’est alors le flot de condi­tion­nels, de sup­po­si­tions, d’hypothèses, toutes plus fan­tai­sistes les unes que les autres, débité d’un ton docte par des pseudos-experts.

Il montre l’évolution avec l’omniprésence des réseaux sociaux qui ne sont plus un moyen com­mode pour prendre le pouls de l’opinion mais qui sont deve­nus une source essen­tielle d’informations. Paral­lè­le­ment, le roman­cier anime un groupe de pro­ta­go­nistes qui éclaire les rap­ports entre les repré­sen­ta­tions offi­cielles de l’État comme les minis­tères, Mati­gnon, l’Élysée, la police et ces médias. Il cite les liens qui se créent, une cer­taine com­pli­cité, voire cama­ra­de­rie, qui va au-delà des postes occu­pés et qui inter­fère dans ce qui doit être le res­pect de règles déon­to­lo­giques.

Il ima­gine une intrigue qui peut avoir un début de source avec la fameuse affaire Bau­dis qui a tant secoué le micro­cosme, mon­trant jusqu’où peut aller l’ignominie.

Et l’auteur n’est pas n’importe qui pour décrire ce milieu, abor­der le domaine du trai­te­ment de l’information, lui qui a pu suivre cette évo­lu­tion funeste. Il a fré­quenté tant de jour­na­listes, de poli­tiques qu’on peut sup­po­ser une cer­taine exa­gé­ra­tion. Or il a dû, au contraire, mini­mi­ser. Est-ce qu’il n’assouvit pas, par ce roman inter­posé, des envies qu’il aurait eu envie de réa­li­ser ?

Mor­telles comé­dies se lit avec grand inté­rêt pour son intrigue menée avec brio et pour cette des­crip­tion au vitriol d’un milieu dont on ne voit que la brillante facette et non l’arrière-cuisine.

feuille­ter le livre

serge per­raud

Robert Namias, Mor­telles comé­dies, J’Ai Lu n° 13 815, mai 2023, 352 p. — 8,50 €.