Rencontre et hommage

Ce livre de pho­to­gra­phie est une lettre d’amour qui ne s’écrit pas. Estelle Lagarde a ren­con­tré Hélène Muyal Lei­ris dans le métro. Au départ et l’ayant abor­dée, elle est deve­nue son modèle. Mais au fil des jours, la pho­to­graphe trouva en elle le pou­voir de fixer le temps et la femme avant sa dis­pa­ri­tion au Bataclan.

Estelle Lagarde pro­pose donc un livre qui raconte en textes et pho­tos leur ren­contre depuis le moment où elle fut fas­ci­née par la per­son­na­lité d’une telle femme.

Les mou­ve­ments de l’âme et du cœur sont là en des scènes, réflé­chies et des­ti­nées à nour­rir une telle série. Les yeux d’Hélène magné­tisent la pho­to­graphe qui sait aussi la sai­sir en des moments de pause dans un mélange de gra­vité et de conni­vence au sein de l’ appri­voi­se­ment mutuel d’une sororité.

jean-paul gavard-perret

Estelle Lagarde, Hélène, Arnaud Biza­lion Edi­teur, Paris, 2023, 88 p. — 27,00 €.