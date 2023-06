Manon & Greg Blondin, (Dé)rangée

Quand il faut remettre en ques­tion cer­tains aspects de sa vie

“Et si la petite voix que vous avez dans la tête appa­rais­sait devant vous ?“

Fleur, une jeune femme, accu­mule les déboires. Son tra­vail ne la pas­sionne pas. Sa vie sen­ti­men­tale se délite et elle se fâche avec ses amies. Son chat n’arrête pas de s’en prendre aux plantes en pot de son appar­te­ment et elle trouve ses parents enva­his­sants.

Alors qu’elle se pré­pare un bain, un bruit l’alerte. Dans la cui­sine, une jeune fille flotte dans l’air. Elle se pré­sente comme sa voix, une sorte de coach pré­nom­mée Lise. Elle s’est maté­ria­li­sée pour l’aider, pour la rendre plus heu­reuse et, sa mis­sion accom­plie, elle disparaîtra.

Le récit, après ce pré­am­bule, se découpe en huit cha­pitres intro­duits par une maxime, une règle de vie que la coach tente de mettre en œuvre dans la vie de l’héroïne, avec plus ou moins de bon­heur. Il lui faut se res­sai­sir, prendre soin d’elle, de son corps. Elle doit se prendre en main pour deve­nir celle qu’elle a tou­jours voulu être. Mais le par­cours s’annonce plein d’embûches…

Cette his­toire est, sans doute, assez fami­lière pour nombre de per­sonnes. Cha­cun sait, plus ou moins ce qu’il fau­drait faire pour agir mieux, ce qui serait mieux, ce qui serait bien d’assumer pour vivre plus plei­ne­ment. Mais la mise en œuvre de ces bonnes réso­lu­tions reste lettre morte parce que le quo­ti­dien pèse, parce que c’est plus facile de faire ce que l’on a tou­jours fait, parce qu’il faut faire des efforts pour obte­nir autre chose. Tou­te­fois, la scé­na­riste se défend de vou­loir don­ner des leçons, de savoir com­ment agir dans telles ou telles situations.

Pour illus­trer ces scènes, la scé­na­riste use d’un humour allant du bon enfant au caus­tique. Avec sa petite voix, elle bous­cule Fleur, la place dans une situa­tion qui oblige à une réac­tion, à aller de l’avant, à s’affirmer plu­tôt que subir. Et ce ton cocasse donne aux récits une vigueur et un allant enthou­sias­mants.

Greg Blon­din assure un gra­phisme très moderne, à mi-chemin entre la BD franco-belge et le manga. Les per­son­nages sont cra­quants, leur expres­si­vité exa­cer­bée et leur ani­ma­tion dyna­miquent donne du res­sort aux pro­pos échan­gés entre les par­te­naires. La mise en page offre, par la dis­po­si­tion des vignettes, une lec­ture commode.

Un album qui se lit avec délec­ta­tion pour le côté nova­teur de l’histoire, pour le diver­tis­se­ment, pour sa mise en images attrayante.

serge per­raud

Manon (scé­na­rio) & Greg Blon­din (des­sin et cou­leurs), (Dé)rangée, Bam­boo Édi­tions, avril 2023, 136 p. — 17,90 €.