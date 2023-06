Emilie Panisset, Pablo

Histoires ceintes

Dans ce roman en vers des plus libres, la vie de Pablo regorge d’histoires brû­lantes selon divers feux. Emi­lie Pan­is­set la dévoile entre sym­boles et cro­quis avec libé­ra­lité mais un cer­tain res­pect que toute exis­tence mérite.

Même si celle de héros n’est pas for­cé­ment des plus nobles et brillantes. Certes, c’est un brave homme mais comme le sont les machos (si l’on en croit Houel­le­becq) . Mal­gré son esprit libre-penseur et engagé, celui qui naquit petit salo­piaud lors de l’accouchement de sa mère désap­prouve l’amour libre et trouve que les femmes qui se donnent sans peines sont “des putes qui feraient bien de cacher leur cul”.

Certes, il est par­fois de meilleur humeur. Tou­te­fois, la vie est en éclats et par­fois en débris lais­sés pour compte par cet ange gar­dien plus ou moins pos­sédé, entre fai­blesse et robus­tesse. L’auteure sait en mon­trer les facettes non par­fois sans lan­gueur et les sou­rires bru­meux.

La vie va en cette repré­sen­ta­tion amère, jouis­sive et son­geuse entre trem­ble­ments et explo­sions. Emi­lie Pan­is­set laisse voir bien des cou­tures et accrocs, ce qui per­met de mieux ouvrir le voile sur cer­tains pans de l’existence qui ne peuvent se résu­mer en quelques mots.

Mais il existe en eux quelque chose de pro­fond. Y com­pris le corps de la société et des femmes qui, en leurs enrou­le­ments, essaient tou­jours de par­ler. Si bien que, par-delà Pablo, ce sont elles qui donnent toute la dimen­sion à la réus­site de ce roman.

jean-paul gavard-perret

Emi­lie Pan­is­set, Pablo, Edi­tions Douro, coll. Bleu Tur­quin, juin 2023, 206 p. — 20,00 €.