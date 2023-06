Médée (Euripide / Lisaboa Houbrechts)

Une expé­ri­men­ta­tion esthé­tique échevelée

Un pro­pos her­mé­tique est pro­féré devant le rideau, sur lequel est des­si­née à gros traits une per­sonne qui fait “chut”. Le dis­cours est d’abord construit avec des si, pour inter­ro­ger de façon directe le des­tin. Quand Médée appa­raît, elle dit d’abord la tra­hi­son. Sa confes­sion cherche un biais de recons­truc­tion. Sans le trou­ver.

Le chœur for­mule de nom­breuses ques­tions, notam­ment concer­nant l’infidélité. Médée s’interroge ; elle ne veut pas, fina­le­ment elle veut tuer, elle ne sait pas qui. Dou­ble­ment ban­nie : répu­diée par son mari, vili­pen­dée par son roi. Les échanges s’inscrivent bien dans l’ordre de la tra­gé­die : Médée hurle, dit son impos­sible situa­tion, tente d’expliciter sa posi­tion ; elle crie si fort qu’elle ne s’adresse plus aux humains, alors que de fortes musiques lan­ci­nantes viennent satu­rer l’atmosphère.

La scène est dra­pée de sym­boles : un véri­table tra­vail d’élaboration gra­phique est pré­senté, par exemple quand une mys­té­rieuse faille ouvre une béance en fond de scène. On assiste à un spec­tacle ins­piré, fait d’incantations pré­cieuses, nour­ries d’intentions demeu­rant par­fois her­mé­tiques. Il pro­cède d’une écri­ture scé­nique qui essaie de dire le mythe en même temps que la chose.

Une repré­sen­ta­tion ouver­te­ment sym­bo­liste, qui cherche à expri­mer une dimen­sion chto­nienne. C’est une recherche esthé­tique, à ten­dance esthé­tiste, un peu inha­bi­tuelle au Fran­çais, qui n’exploite sans doute pas au mieux la troupe. Séphora Pondi offi­cie majes­tueu­se­ment, mais n’est sans doute pas dans son meilleur emploi. En somme, l’investigation pré­sen­tée aurait sans doute été plus seyante et plus débri­dée dans un cadre plus expérimental.