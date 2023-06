Travailler fatigue

Ou com­ment détour­ner Pavese

La forme même des pyra­mides prou­vait déjà la chute des civi­li­sa­tions : les ouvriers, dit-on, y tra­vaillaient de moins en moins. Alors, com­ment cana­li­ser la fai­néan­tise, tem­pé­rer cette puis­sante source de vacuité ?

Notre place exacte dans notre société réside-t-elle dans notre faculté à ne rien faire ? C’est comme si le tra­vail n’était plus qu’un théâtre de marion­nettes qui n’ont plus la moindre envie de bou­ger.

Cha­cun se veut Jocrisse jouant au phi­lo­sophe, sa sueur réduite à la dimen­sion ridi­cule de sa propre paro­die. Avouons-le, nous ne sommes pas exclus d’une telle atti­tude : nous nous y cachons pour écrire pan­to­mimes et gri­maces de mots.

Et le lec­teur consent à deve­nir com­plice de cette atti­tude. Il lit et entend sa propre voix inté­rieure modu­lée d’accents gro­tesques, irréels à force de niai­se­rie et de son agréable néant ! Quel apai­se­ment quand l’abîme sans bord du rien-faire mélange sans effort les jours qui, étant des dimanches, font res­sem­bler à dieu dor­mant sur ses nuages et ne sont plus néces­saires.

Ils ras­semblent notre éphé­mère en une grande unité. La diver­sité n’est donc plus néces­saire en cette fru­ga­lité qui s’obstine une fois qu’ont été dépen­sés les biens que nous ont lais­sés ceux qui, moins fai­néants que nous, avaient donné, tant imbé­ciles et têtus ils avaient besogné.

Dans cette nuit noire que nous fait le far­niente, avan­çons à tâtons. Faute de cha­peau un arti­chaut fera l’affaire. Le monde est donc illu­miné par ce nou­veau trait de génie.

D’autant que la cos­sar­dise est presque tou­jours le fait d’une inter­ven­tion de notre sub­cons­cient. Pour­quoi donc nous pri­ver de cette richesse ? Pour­quoi vou­loir à tout prix cor­ri­ger ses somp­tueuses révé­la­tions qui livrent toutes crues ce que cachait le tra­vail et ce qu’il y avait derrière ?

jean-paul gavarrd-perret



Photo Anna Bambou