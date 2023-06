Adriano Olivetti, Écrits et discours

Les uto­pies

Cet ouvrage est le pre­mier recueil d’écrits et de dis­cours tra­duits en fran­çais d’Adriano Oli­vetti (1901–1960).

Entre­pre­neur et édi­teur, il a trans­formé son usine d’appareils d’écriture et de cal­cul en un labo­ra­toire d’expérimentation d’un nou­veau modèle de vie sociale, poli­tique et culturelle.

Il visait la créa­tion de ce qu’il nomma une “uto­pie concrète”, fon­dée sur l’idée de com­mu­nauté et cen­trée sur l’individu, dont les modes d’instauration sont l’architecture, l’urbanisme et le design.

Il a donc œuvré pour un renou­veau de la société et de la culture ita­liennes après la Seconde Guerre mondiale.

L’archi­tec­ture des usines, des ser­vices sociaux, des acti­vi­tés col­lec­tives, le design des machines à écrire ou à cal­cu­ler, l’art qu’Olivetti impli­quait dans ses pro­jets sont les élé­ments qui contri­buent à amé­lio­rer la vie de l’usine et de la com­mu­nauté, en appor­tant qua­lité, beauté, dignité.

Ces textes ont été com­po­sés par Oli­vetti lors de diverses occa­sions dont cer­tains furent ras­sem­blés par le créa­teur lui-même dans une antho­lo­gie en 1960 et réédi­tés aux Edi­zioni di Comu­nità qu’il avait fon­dées en 1946.

Ces textes montrent que les idées du concep­teur res­tent au centre des débats en Ita­lie comme dans d’autres pays, en rai­son de l’originalité de ses objec­tifs et de l’ampleur de ses buts qui visent à réunir tous les aspects de la vie humaine.

jean-paul gavard-perret

Adriano Oli­vetti, Écrits et dis­cours, tra­duit de l’italien par Michel Gué­neau, Coédi­tions Les presses du réel & Carya­tide. avril 2023, 240 p. — 21,00 €.