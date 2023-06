Je suis Deux, dit-elle

Après avoir confié dans son Voies de pas­sage (superbe livre) des arpents de sa vie, Fred Deux a pour­suivi le récit de son exis­tence de manière impré­vue lorsqu’il reçut un magné­to­phone. De plus de deux cents heures d’écoute, Muriel Denis a retenu le récit inex­tri­ca­ble­ment liée à celui de Cécile Reims.

Muriel Denis, reti­rée dans un petit vil­lage en Char­treuse, retrace l’histoire du couple, l’histoire de “deux per­sonnes pro­fon­dé­ment sépa­rées et inten­sé­ment unies”, se sou­te­nant mutuel­le­ment dans la dif­fi­cile et soli­taire voie de la créa­tion. Elle met ainsi en exergue ce que les oeuvres auto­bio­gra­phiques avaient peu abordé.

L’auteur fut enthou­siasmé par un tel sup­port : “J’ai un magné­to­phone sur une table et je laisse sor­tir de moi une mèche enflam­mée qui s’enroule sur des bobines,” avoue-t-il ». Et Muriel a recueilli la manière “d’être seul à deux”.

Quel plai­sir de retrou­ver cet artiste et écri­vain d’exception (que ceux qui n’ont pas encore lu La gana le fassent). Il n’a jamais reçu la recon­nais­sance que son oeuvre mérite.

Qu’importe : ce livre reprend avec souffle et lyrisme qui il est : “je suis la lettre jetée, je suis la fin des com­bats, je suis les miettes, les copeaux, je suis le rêve, je suis Cécile (…) je suis la très grande fatigue, je suis la pos­si­bi­lité de mou­rir, je suis la famille, je suis l’enfance et le des­sin, la foi, l’eau d’angoisse, la vie, je suis la mort des parents, le fil qui relie, je suis l’homme en fuite qui parle seul.“

Et c’est dans ce modus vivendi qu’un tel livre d’amour à plus d’un tire per­met de pénétrer.

jean-paul gavard-perret

Muriel Denis, Etre Deux ou les bandes magiques, Pré­face de Pierre Wat, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, juin 2023, 144 p.- 15,00 €.