Martin Kozlowski, Forecast (exposition)

Martin Koz­lowski entre deux mondes

La Gale­rie Wilma Tolks­dorf pré­sente sa deuxième expo­si­tion per­son­nelle de l’artiste sué­dois Mar­tin Koz­lowski avec un ensemble de nou­velles œuvres photographiques.

Ce qui a com­mencé comme un moment ludique dans le pro­ces­sus de tra­vail artis­tique de Mar­tin Koz­lowski s’est trans­formé en une explo­ra­tion pro­fonde des moyens et des pos­si­bi­li­tés de la créa­tion d’images — à par­tir d’un jeu de lumière, de forme et de com­po­si­tion, émergent des œuvres qui affichent une inten­sité extra­or­di­naire de cou­leur et de dynamisme.

Brisant avec toute fibre pré­di­cante, ces pho­tos marient formes et cou­leurs entre abs­trac­tion et figu­ra­tion là où tout joue de formes de sub­tiles et éclipses mais où la lumière demeure l’aube bien rem­plie pour gui­der vers un nou­vel ave­nir des images.

Par ces exer­cices d’effacements et de reprises de frag­ment, chaque pho­to­gra­phie prend un aspect sin­gu­lier. Ces errances insu­laires deviennent des symp­tômes expé­ri­men­taux en des pro­ces­sus tou­jours en cours qui changent la vieillesse des visions, leurs pauvres mons­tra­tions et flac­ci­di­tés d’usage.

jean-paul gavard-perret

Mar­tin Koz­lowski, Fore­cast, Gale­rie Wilma Tolks­dorf, Frank­furt / Main, du 3 juin au 22 juillet 2023.