Christophe Lambert & Javi S. Casado, L’Agence Pendergast — t.01 : “Le Prince des ténèbres”

Contre les créa­tures paranormales…

Cet album est la mise en images d’un roman de Chris­tophe Lam­bert paru aux édi­tions Didier Jeu­nesse en 2019.

Pour l’heure, cette série comte cinq épisodes.

En 1893, à New York, Sean Dono­van, un gamin des rues est pour­suivi par deux hommes qui crient : “Au voleur !”. Celui-ci vient de déro­ber la montre de l’un d’eux. Mal­gré les risques pris en sau­tant d’un immeuble à l’autre, il est rat­trapé par le pro­prié­taire de l’oignon… qui lui offre un verre en remer­cie­ment.

Il se pré­sente comme Archi­bald Pen­der­gast et dirige une agence d’un genre par­ti­cu­lier. L’homme qui l’accompagne, Joe l’Indien, est son asso­cié. Il recherche de nou­velles recrues et a été impres­sionné par le gamin. Il lui donne rendez-vous le len­de­main à Ellis Island.

Sean doit de l’argent à un truand qui se fait très mena­çant. Le gamin pense alors que ce Pen­der­gast qui a l’air plein aux as… Et le len­de­main, il arrive à Ellis Island…

Les locaux de l’Agence Pen­der­gast sont dis­si­mu­lés sous l’île et les super agents traquent tous les monstres para­nor­maux qui arrivent à New York cachés dans le flot des migrants. Cette his­toire s’appuie sur ce jeune voleur formé à la rapine par un truand. Celui-ci l’a recueilli alors qu’il était tout bébé quand ses parents ont été mas­sa­crés par des Peaux-rouges.

L’agence Pen­der­gast, qui rap­pelle, dans un autre domaine, la fameuse agence Pin­ker­ton, est menée par un duo dyna­mique autour du direc­teur, Celia, une jeune femme qui sait se battre et lire les cartes, et Joe L’indien, un colosse.

Ce pre­mier épi­sode met en scène un prince, un célèbre vam­pire. C’est aussi l’occasion de décou­vrir le rôle d’Ellis Island où tous les migrants passent avant de pou­voir fou­ler le ter­ri­toire amé­ri­cain. Ce scé­na­rio, riche en trou­vailles de toutes natures, en actions et péri­pé­ties toniques, offre un joli cata­logue de para­nor­maux.

Le des­sin est de Javi S. Casado et de Florent Sacré, ce der­nier inter­ve­nant comme desi­gner. Les pro­ta­go­nistes sont agréa­ble­ment cam­pés et faci­le­ment iden­ti­fiables quelles que soient les cir­cons­tances. Ils font preuve d’une belle pré­sence et illu­minent les planches. Les décors exté­rieurs, tant ceux de la ville que de l’île, res­ti­tuent l’époque. La mise en cou­leurs effi­cace est l’œuvre d’Hélia.

Ce pre­mier album se découvre avec plai­sir et, même s’il s’adresse à un public jeune, il est inté­res­sant pour un public de grands enfants.

serge per­raud

Chris­tophe Lam­bert (scé­na­rio adapté du roman), Javi S. Casado (des­sin), Hélia (cou­leurs) & Florent Sacré ( Cha­rac­ter desi­gner et consul­tant visuel), L’Agence Pen­der­gast — t.01 : Le Prince des ténèbres, Édi­tions Auzou, février 2023, 56 p. — 12,95 €.