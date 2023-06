Sophie Brouquet, Marguerite & Eleonore de Provence. Sœurs et reines de France et d’Angleterre

Deux sœurs, deux reines

Ce sont deux des­tins mécon­nus que Sophie Brou­quet nous donne l’occasion de décou­vrir. Deux femmes qui ont compté dans l’histoire du Moyen Age en deve­nant les épouses de deux grands monarques, Louis IX de France et Henri III d’Angleterre. Deux sœurs, Mar­gue­rite et Eléo­nore de Pro­vence, aux des­ti­nées à la fois croi­sées et paral­lèles puisqu’elles sont reines de pays en pleine riva­lité ter­ri­to­riale et politique.

Dans un récit très acces­sible, Sophie Brou­quet nous fait décou­vrir bien sûr la vie de ces femmes, filles du comte de Pro­vence, liées à la famille de Savoie, en pleine ascen­sion. A tra­vers le récit, le lec­teur se trouve emporté dans l’histoire du XIIIème siècle, celui de l’expansion conti­nue du royaume des Lys et de l’univers des croi­sades. Mais pas seule­ment.

L’étude apporte beau­coup de connais­sances sur les stra­té­gies matri­mo­niales et dynas­tiques, sur la vie d’une reine, qui est loin d’être confi­née dans un recoin miso­gyne du palais royal, son influence poli­tique, sa régence par­fois. Elle per­met de sai­sir la nature des luttes de clans au sein de la cour, notam­ment d’Angleterre, où les “Savoyards” occupent une place de pre­mier plan, tout en devant tou­jours comp­ter sur le “Par­le­ment” qui se struc­ture à cette époque avec une pre­mière élec­tion. La vie de cour, la piété, le mécé­nat, le fonc­tion­ne­ment de la Mai­son de la reine, autant d’objets d’étude qui sont très bien mis en valeur.

Ce livre s’inscrit dans le cou­rant his­to­rio­gra­phique actuel de redé­cou­verte des reines médié­vales, au-delà de la “petite his­toire” et y trouve toute sa place.

fre­de­ric le moal

Sophie Brou­quet, Mar­gue­rite & Eleo­nore de Pro­vence. Sœurs et reines de France et d’Angleterre, Per­rin, mai 2023, 462 p. — 24,00 €.