Veronica Mecchia, Wild Flowers

L’éphé­mère et la poésie

Fasci­née par la beauté des choses ou des lieux qui la touche, Vero­nica Mec­chia cherche à rete­nir le temps par ses pho­to­gra­phies contem­pla­tives. La pho­to­graphe ita­lienne née à Paris y est reve­nue en 2003 afin de pour­suivre sa for­ma­tion d’histoire de l’art avant de se consa­crer entiè­re­ment à la photographie.

Proche du pho­to­graphe Arno Rafael Mink­ki­nen, dont elle a été l’élève en Ita­lie qu’elle consi­dère comme son maître, elle entre­tient un lien orga­nique et pre­mier avec la nature.

En noir et blanc, elle explore la rela­tion de l’Homme et de son envi­ron­ne­ment dans une ver­sion per­son­nelle par des auto­por­traits argen­tiques, nus. S’y tra­duisent son état d’esprit et son iden­tité pro­fonde entre l’éphémère et la poésie.

jean-paul gavard-perret

Vero­nica Mec­chia, Wild Flo­wers, Remèdes Gale­rie, Paris, du 2 au 6 juin 2023.