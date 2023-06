Ariane Dreyfus, Nous nous attendons précédé de Iris, c’est votre bleu

Eros et émotions

“Il n’y a que Dieu qui est loin, puisqu’il n’existe pas. Ce livre a com­mencé avec un iris sous le bleu du ciel nu.” (A. D.)

Poésie/Gallimard repu­blie deux textes majeurs d’Ariane Drey­fus. Par­lant à sa sor­tie de Nous nous atten­dons, la poé­tesse pré­cisa que ce texte “demeu­rera sans doute mon expé­rience d’écriture la plus heu­reuse : je n’avais plus à pen­ser à moi, seule­ment à lais­ser mes yeux suivre les siens, par­ta­geant son désir, accep­tant ses secrets. J’ai avancé au hasard, sans crainte de me perdre”.

Et cette oeuvre devient l’espace le plus intime qui soit. Il est capable d’ouvrir toutes les portes de ce à quoi nous pou­vons son­ger pour être com­plè­te­ment. L’auteure ouvre à la clarté l’acte sexuel et de l’étreinte amou­reuse. Les deux prennent leur juste place comme les “fruits” qui en naissent. Et par l’adresse à l’amant, s’inscrit la force des sen­ti­ments et des volup­tés qu’ils engendrent.

En contre­faits, la poé­tesse évoque par­fois l’outrage fait par cer­tains aux femmes, le sac­cage du monde et aussi de grandes catas­trophes. Ces deux textes créent en outre un lien entre la poé­sie et les arts (de Valé­rie Lin­der et sur­tout de Gérard Schlos­ser qui est signalé en sous-titre de Nous nous atten­dons).

Mais ce qui reste le plus pré­gnant demeure ici le miracle de l’amour de deux corps et coeurs “simples”. Le désir y règne en guise de vertu car c’est — par­fois presque para­doxa­le­ment — contre toute attente — ce qui donne à la vie la force d’exister et d’espérer encore.

jean-paul gavard-perret

Ariane Drey­fus, Nous nous atten­dons pré­cédé de Iris, c’est votre bleu, Édi­tions Gal­li­mard, Col­lec­tion Poé­sie Gal­li­mard, 2023, 272 p. — 9,10 €.