Jean Marc Sourdillon, Aller vers

Le monde, ses risques et ses merveilles

Ce livre se veut un filtre ou un fluide pour tra­ver­ser l’existence c’est aussi une suite d’escaliers dont le jet des mots pro­voque la montée.

Plutôt que de res­sas­ser et som­meiller, il s’agit de s’obstiner comme un ani­mal inter­mi­na­ble­ment. Au besoin, pen­ser le pay­sage, noter ce qu’il nous faut pour tendre un fil afin d’aller plus loin. Là, le plus pro­fond dans les labeurs.

C’est ainsi s’occuper, se prendre en main. Qu’importe le but : ce qui compte c’est de prendre des risques, faire équipe avec soi pour le métier ou le jeu de vivre. Quitte par­fois à chan­ger de maillot pour trou­ver plus d’as en notre donne.

jean-paul gavard-perret

Jean Marc Sour­dillon, Aller vers”, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, mai 2023, 112 p. — 12,00 €.