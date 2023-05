Simone Bertière, Chroniques de l’Ancien Régime

De belles chroniques

Que dire des livres de Simone Ber­tière sinon qu’ils pro­curent un rare et intense plai­sir de lec­ture ?

Ses Chro­niques de l’Ancien Régime, recueil de plu­sieurs de ses textes, nous offrent une gale­rie de por­traits, du XVIe au XVIIIe siècles, de Cathe­rine de Médi­cis à Marie-Antoinette, en pas­sant par Henri IV et ses femmes, Marie de Médi­cis, Riche­lieu, le car­di­nal de Retz, Maza­rin, Louis XIV et Mme de Maintenon.

A chaque fois, le lec­teur retrouve ce qui a fait le suc­cès des ouvrages de Simone Ber­tière: l’étendue du savoir, la maî­trise des sources, la connais­sance pro­fonde de l’époque Moderne et le beauté du style, sans oublier cette rare capa­cité à entrer dans le per­son­nage, à en per­cer, autant que faire se peut, les mys­tères les plus inson­dables, la per­son­na­lité la plus secrète.

Ainsi sommes-nous frap­pés par les liens si par­ti­cu­liers que Cathe­rine de Médi­cis noua avec ses enfants, ses fils dont on pour­rait croire que, eux aussi, ont été mau­dits, et sa fille Mar­got, qu’elle libère de sa légende noire ; par ceux unis­sant Maza­rin à Anne d’Autriche, puis à son filleul qu’il forma, le jeune et orgueilleux Louis XIV, prêt à rui­ner l’œuvre diplo­ma­tique de son par­rain par amour de la belle Mancini…

Avec son sens aigu de la psy­cho­lo­gie, Simone Ber­tière par­vient aussi avec maes­tria à com­prendre le fonc­tion­ne­ment des couples les plus étranges. Celui de Louis XIV avec Mme de Main­te­non, “le couple royal le plus impro­bable se révéla fina­le­ment le plus solide de toute l’histoire de France”.

L’exact contraire du mal­heu­reux ménage que Louis XVI forma avec Marie-Antoinette. un couple aussi mal assorti que celui de Charles et Diana bien plus tard, et qui se serait s’achevé lui aussi dans un désastre si les usages du temps l’avaient per­mis. Mal mariée et mal édu­quée, incons­ciente et aspi­rant au bon­heur fami­lial, voire per­son­nel : Marie-Antoinette cumula des défauts que la société pour­tant pré­ré­vo­lu­tion­naire ne pou­vait lui par­don­ner. Elle le paya au prix fort.

Un livre déli­cieux. A l’image de la civi­li­sa­tion fran­çaise des XVII-XVIIIe siècles.

fre­de­ric le moal

Simone Ber­tière, Chro­niques de l’Ancien Régime, Per­rin, mai 2023, 432 p. - 22,50 €.