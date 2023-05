Lisa Ponti, Io sono un disegno

Une tra­ver­sée du XXème siècle artistique

Ce livre est la pre­mière mono­gra­phie consa­crée à l’artiste, édi­trice, cri­tique et écri­vaine Lisa Ponti (1922–2019).

Fille du célèbre archi­tecte et desi­gner Gio Ponti, elle a tra­versé toute la culture du XXe siècle, en col­la­bo­rant avec des artistes de dif­fé­rentes géné­ra­tions, de Gior­gio De Chi­rico à Enrico Cas­tel­lani en pas­sant par Vin­cenzo Agnetti et Luigi Ontani.

Après ses études en phi­lo­so­phie, elle col­la­bora avec son père dans divers domaines, comme l’application de fresques au Palazzo del Bo à Padoue. Membre de la rédac­tion de la revue Stile (1941–1946) et rédac­trice en chef de Domus (1940–1979), elle en fut res­pon­sable de la rubrique consa­crée à l’art jusqu’en 1986.

Dans les années 1940, elle publie le recueil de poèmes Gio Ponti agli amici (1941) et le livre de contes de fées illus­tré par Ettore Cal­velli L’armadio magico (1946).

Ce livre pré­sente une large sélec­tion de ses des­sins, écrits et ses conver­sa­tions avec des artistes, des gale­ristes et des desi­gners – publiées pen­dant un demi-siècle dans les revues Domus et Stile.

Se découvre une per­son­na­lité constam­ment impli­quée et en rela­tion avec des figures majeures de la scène artis­tique inter­na­tio­nale. Si le des­sin repré­sente pour Ponti une dimen­sion inti­miste ses écrits, mettent en évi­dence sa capa­cité à inter­pré­ter de manière per­son­nelle et poé­tique la pro­duc­tion cultu­relle de son époque.

jean-paul gavard-perret

Lisa Ponti, Io sono un dise­gno, Les Presses du réel, mai 2023, 246 p. — 44,00 €.