Mère (Wajdi Mouawad)

chris­tophe giolito

Mère

texte et mise en scène Wajdi Mouawad

avec Odette Makh­louf, Wajdi Moua­wad, Chris­tine Ockrent, Aïda Sabra

en alter­nance Dany Aridi, Elie Bou Saba, Lou­cas Ibra­him

et les voix de Valé­rie Nègre, Phi­lippe Rochot, Yuriy Zavalnyouk

Assis­ta­nat à la mise en scène à la créa­tion Valé­rie Nègre ; et en alter­nance avec Cyril Anrep dra­ma­tur­gie et concep­tion sur­ti­trage Char­lotte Far­cet ; scé­no­gra­phie Emma­nuel Clo­lus ; lumières Éric Cham­poux ; cos­tumes Emma­nuelle Tho­mas ; coif­fures Cécile Kret­sch­mar ; son Michel Mau­rer et Ber­nard Val­lèry ; musiques Ber­trand Can­tat en col­la­bo­ra­tion avec Ber­nard Val­lèry ; coach Cyril Anrep en alter­nance avec Mor­gane Real ; tra­duc­tion du texte en liba­nais Odette Makh­louf et Aïda Sabra ; suivi de texte et sur­ti­trage Sarah Mah­fouz ; construc­tion du décor par l’atelier de La Colline.

A la Col­line Théâtre natio­nal, La Col­line — théâtre national

15 Rue Malte-Brun Paris 20e métro Gam­betta — sor­tie 3 Père-Lachaise

01 44 62 52 52 https://www.colline.fr/spectacles/mere-0

du 10 mai au 4 juin 2023 au Grand Théâtre

du mer­credi au samedi à 20h30, le mardi à 19h30 et le dimanche à 15h30

spec­tacle en fran­çais et en liba­nais sur­ti­tré en fran­çais durée 2h10

Pro­duc­tion La Col­line – théâtre national

Remer­cie­ments à Mario Abi Fram, Lucas Aouad, Roula Badaoui, Büke Erkoç, Jérôme Kir­cher, Nayla Moua­wad et Yuriy Zaval­nyouk. Remer­cie­ments par­ti­cu­liers aux stu­dios Fer­ber et à Phi­lippe Rochot.

Odette Makh­louf et Aïda Sabra sont repré­sen­tées par Sta­tion Bei­rut en qua­lité d’agent.

Mère a été créé à La Col­line le 19 novembre 2021