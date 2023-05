Georges Bernanos, La France contre les robots

Ce qui arrive

Ce livre per­met non seule­ment une meilleure com­pré­hen­sion mais se lit comme un récit inat­tendu et cap­ti­vant qui anti­cipe le jour “pas loin peut-être où il nous sem­blera aussi natu­rel de lais­ser notre clef dans la ser­rure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d’ouvrir notre por­te­feuille à toute réqui­si­tion”.

Existe en effet chez Ber­na­nos une parole annon­cia­trice de ce qui arrive lorsqu’on pense aux moyens de plus en plus puis­sants dont dis­pose le sys­tème numé­rique où res­ter un esprit libre demeure une gageure.

L’auteur rap­pelle que se croire informé de tout, c’est se condam­ner à rien. “Tel est le sort des imbé­ciles”, écrit-il. Et l’auteur de pré­ci­ser que sous ce terme ne se cachent pas igno­rants ou simples d’esprit mais cer­tains intel­lec­tuels qui doivent être tenus pour “sus­pects”.

Berna­nos délivre la parole de soi ou d’un nous ense­veli, enfermé dans les cryptes d’un pré­tendu savoir. D’où les chocs et réson­nances d’un style capable de créer des séismes. L’auteur reste l’insurgé des fins de monde et ce, en cris d’abyme dans ce qui se tisse par ses archi­pels et frag­ments.

Ils rayent, lacèrent, ful­gurent, creusent ce qui est et les arché­types qui avec lui se mirent à vaciller.

On a retenu de l’oeuvre sou­vent la haine en oubliant ce qu’il existe en elle de cha­leu­reux et de com­plice et où par­fois s’y sentent les brumes d’une mélan­co­lie en rien roman­tique.

Et c’est pour­quoi l’auteur donna à lire pour la pre­mière fois le lan­gage de ceux qui en étaient pri­vés en retour­nant les Evan­giles du bien pen­ser pour les mettre en mau­vaise pos­ture et pour répondre à ce que la lit­té­ra­ture clas­sique de son temps cachait dans son hypocrisie.

jean-paul gavard-perret

Georges Ber­na­nos, La France contre les robots, Louise Bottu, collec­tion Inactuels/Intempestifs, 132 p. — 10, 00 €.