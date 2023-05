Cécile Xambeu, Après les anges

Tout ce qu’on fait sans y penser

Cécile Xam­beu nous ramène à nos expé­riences les plus humbles : écrire, prendre un thé, faire du ski, tirer les Rois, se faire bron­zer, etc.. Preuve que dans nos actes “une harpe répète / Inlas­sa­ble­ment / Une même mélo­die”.

Mais ce sont là nos points d’appui. Existent là des per­ma­nences qui pilotent nos nerfs et innervent notre psy­ché. C’est autant de choses que l’auteure a appris à mur­mu­rer et qui créent avec nous-mêmes un dia­logue. Dans ce livre, il se partage

Néan­moins, en ce tour de nos vies, l’auteure fait le tri : elle évite tant que faire se peut les réunions de famille au ton­ton névrosé, à la tatie “chèque en bois” pour se reti­rer loin des conver­sa­tions dans un quant-à-soi soli­taire devant un petit café du matin.

Cécile Xam­beu prouve que cha­cun de nous écrit avec l’outil brut de sa vie, ses manques, son impuis­sance, ses stra­té­gies de retraits. A ce titre, ses poèmes sont le ter­ri­toire qui recueille ces traces. Elles sont pour une grande part les nôtres.

L’auteure les trans­forme en évé­ne­ments ver­baux. Et les des­sins de Bri­gitte Rit­schard en pro­posent des ponc­tua­tions aussi drôles, tendres que discrètes.

Chaque poème crée une inva­sion, une logique du corps et de l’âme, il bous­cule la soli­tude, le doute, rameute cer­tains éveils du corps et de l’esprit. Si bien qu’écrire c’est aussi mon­ter un “kern” par notre propre cou­rant inté­rieur dans une “ten­ta­tive d’équilibre / Sur un fil invisible”

Cela per­met des sur­sauts, des ouver­tures. Ce n’est plus un regard cou­ché dans un tel livre, c’est une ora­lité — d’autant que Cécile Xam­beu est une femme de théâtre qui donne à sa poé­sie vibra­tion et éner­gie.

Le corps cherche sa gra­vité pour ne pas tota­le­ment se vola­ti­li­ser. Ou se vola­ti­lise pour révé­ler une pré­sence. Et de fait, chaque poème révèle ce que faute de mieux on nom­mera l’amour. Celui que nous nous devons comme nous le por­tons aux autres.

jean-paul gavard-perret

Cécile Xam­beu, Après les anges, illus­tra­tions de Bri­gitte Rit­schard, Edi­tions des Sables, coll. Rose des Sables, Genève, 2023, 76 p.