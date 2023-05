Mathieu Salvia & Johann Corgié, Vermines — Tome 1

La réa­lité, oui ! Mais laquelle…

Est-ce une nou­velle vision des Enfers que pro­pose Mathieu Sal­via ? Mar­cus, ce gang­ster de la Nouvelle-Orléans, débarque dans un monde caché dans le nôtre. Il doit mener une quête qui lui per­met­tra, peut-être, de reve­nir à son sta­tut pré­cé­dent. Conju­guant fan­tas­tique, récit d’action et thril­ler, le scé­na­riste invite le lec­teur à une sara­bande de péri­pé­ties où les com­bats sont nom­breux et toniques.

En s’appuyant sur un chef de bande qui n’hésite pas à user de toutes les vio­lences pour défendre un ter­ri­toire, il pro­pose un héros près à en découdre pour sau­ver sa peau. Il le confronte à un monde dont il ignore tout, dont il découvre les règles au fur et à mesure de l’équipée sous la hou­lette de Grey, cette étrange ver­mine, comme elle se définit.

Une vieille femme traî­nant une valise arrive vers un arbre au tronc mas­sif. Elle trinque avec lui, laisse la bou­teille de whis­key, parce qu’il faut remettre ça et qu’il va en avoir besoin.

Le récit se déporte à La Nouvelle-Orléans. Un groupe armé mené par Mar­cus ramène un homme bien molesté pour défendre la main­mise de sa bande sur le quar­tier du Third Ward. Puis ils retournent dans leur fief arro­ser cette action.

Alors que Mar­cus rentre de chez son frère, un musi­cien de jazz, sa voi­ture est copieu­se­ment mitraillée. Ce sont des mouches nécro­phages cou­rant sur son visage qui le réveillent. Il est étendu sur une cou­chette, en che­mise d’hôpital, menotté à un tuyau. Il réus­sit à se déga­ger et fuit, écar­tant vio­lem­ment un homme qui vou­lait juste lui poser quelques ques­tions.

Dehors, il est assailli par un homme à tête de lézard et lorsqu’il rentre chez lui il se fait tirer des­sus. Une autre créa­ture mons­trueuse le rat­trape et lui explique qu’il est mort et qu’il se trouve dans les Cou­lisses de la Réa­lité, un univers…

En emprun­tant à la science-fiction pour ses uni­vers paral­lèles, au fan­tas­tique pour ces créa­tures mi-animales mi-humaines, l’auteur ima­gine un monde trou­blant, mou­vant et magni­fique à la fois.

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont de Johann Cor­gié qui signe sa seconde bande des­si­née après Les Lumières de l’aérotrain (2018 — Bam­boo). Il pro­pose une mise en page tonique aux vignettes lais­sant la place à de larges vues et pano­ra­miques. Son tra­vail sur les per­son­nages est remar­quable et ses décors sont détaillés. Les nom­breuses scènes d’action sont retrans­crites avec une belle efficacité.

Ce pre­mier album de Ver­mines a tout pour plaire avec son scé­na­rio inno­vant, son gra­phisme dyna­mique qui retrans­crit par­fai­te­ment la ten­sion induite dans le récit.

serge per­raud

Mathieu Sal­via (scé­na­rio) & Johann Cor­gié (des­sin et cou­leurs), Ver­mines — Tome 1, Dupuis, coll. “Grand Public”, avril 2023, 80 p. — 15,50 €.