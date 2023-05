Rita Menz & Mary Heuze-Bern, Rendez-vous à Biarritz

Avis de tempête

Les édi­tions Louise Bottu pro­posent entre autres une série des textes courts qui jouent sur les contraintes nar­ra­tives. Elle pousse la méthode plus loin en appli­quant la contrainte au polar, à tra­vers sa col­lec­tion “Contraintes noires”. Et ce, avec un pre­mier titre Rendez-vous à Biar­ritz de Mary Heuze-Bern qui se joue des codes du polar.

Le livre en paru en 2016 est donc trans­formé désor­mais en un roman gra­phique grâce au des­sins, gra­phismes et emprunts, de Rita Menz.

L’enquê­teur est en déli­ca­tesse avec les sons (s) et (z) mais qu’importe : il doit bou­cler son enquête en trente cinq pages. Sa disor­tho­pho­nie embrouille une affaire qui l’est déjà beau­coup et que les inter­ven­tions de Rita Menz ne rendent pas plus claire — mais c’est pour le plai­sir du regardeur-lecteur.

La lit­té­ra­ture poli­cière s’en trouve ren­for­cée car la drô­le­rie du texte est mul­ti­pliée ici par son aspect gra­phique. Il met encore plus en exergue le mélange des mots. Mary Heuze-Bern jongle avec les cli­chés du polar, et la gra­phiste s’en amuse par la liberté qu’elle s’accorde avec le texte premier.

Ce ne sont plus seule­ment les mots qui s’émancipent mais les images aussi. Par­fois, elles sont emprun­tées à Duchamp, Jas­pers John, Magritte, Male­vitch, Bacon, Matisse et bien d’autres dans divers types de caram­bo­lages plus ou moins non­sen­siques que mul­ti­plient ceux des images.

La gra­phiste zèbre le texte de ses inter­ven­tions là où et par exemple une cui­sine abrite les stoïques et Zorro. Tout lec­teur de polar, tout esthète s’en trou­vera fas­ciné — quoique par­fois épuisé par une telle “lec­ture”. Mais un tel effort en vaut la chan­delle. Le plai­sir est au rendez-vous.

jean-paul gavard-perret

Rita Menz & Mary Heuze-Bern, Rendez-vous à Biar­ritz, Louis Bottu, Paris, mai 2023, non paginé — 20,00 €.