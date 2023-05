Jean Lopez & Benoist Bihan, Conduire la guerre — Entretiens sur l’art opératif

Une brillante réflexion !

Cet ouvrage n’aurait sans doute pas vu le jour sans la crise de la Covid-19. En effet, c’est lors du second confi­ne­ment que Jean Lopez et Benoist Bihan ont com­mencé à échan­ger par cour­riels, puis conti­nuer pour explo­rer le concept d’Art opé­ra­tif. Cette explo­ra­tion a pris la forme de 356 ques­tions de Jean Lopez et de 356 réponses de Benoist Bihan.

L’Art opé­ra­tif est un terme mili­taire qui se dif­fé­ren­cie de stra­té­gie et tac­tique.

Alors que la stra­té­gie se conçoit dans le sens de conduire une guerre dans sa glo­ba­lité, la tac­tique se “can­tonne” à la conduite de batailles. L’Art opé­ra­tif est la tech­nique pour employer les com­bats favo­ra­ble­ment à la guerre en tenant compte du fait que la tac­tique relève des forces mili­taires alors que la guerre est impo­sée par les forces poli­tiques.

Et les auteurs détaillent ces notions s’appuyant sur un ouvrage jugé essen­tiel, Stra­te­giia d’Alexandre Sviét­chine. Ce géné­ral russe a été sur­nommé le Clau­se­witz russe par la qua­lité et la moder­nité de ses tra­vaux. Mais mal­gré son talent, il a été vic­time des grandes purges sta­li­niennes : arrêté en décembre 1937, il est exé­cuté en juillet ou août 1938.

L’ouvrage se par­tage en sept cha­pitres.

Le pre­mier aborde la rup­ture entre tac­tique et stra­té­gie en ana­ly­sant la guerre du Pélo­pon­nèse, le génie de Napo­léon en la matière, la guerre de Séces­sion…. Le second et le troi­sième plongent au cœur de l’œuvre de Sviét­chine, la repla­çant dans l’époque de la Rus­sie bol­che­vique.

Le qua­trième étu­die la manière dont l’Armée rouge des années 1930–1945 a mis en place ce concept. Le cin­quième ana­lyse les apports de l’Art opé­ra­tif à la guerre sur mers et dans les airs pen­dant la Seconde Guerre mon­diale. Le sixième aborde les modi­fi­ca­tions appor­tées par les armes nucléaires et le renou­veau de l’Art opé­ra­tif sovié­tique entre 1970 et 1980.

Le sep­tième inter­roge le fait de savoir si cet art est passé à l’Ouest. Chaque cha­pitre se clôt par un résumé, une belle syn­thèse des mul­tiples don­nées abordées.

Les auteurs sont deux des meilleurs spé­cia­listes fran­çais en matière d’histoire mili­taire et de stra­té­gie. Cet ouvrage, à la concep­tion peu com­mune, éclaire de belle manière cet art mili­taire en contra­dic­tion sou­vent avec les déci­sions poli­tiques.

À décou­vrir à l’aune des évé­ne­ments tra­giques d’Ukraine.

serge per­raud

Jean Lopez & Benoist Bihan, Conduire la guerre — Entre­tiens sur l’art opé­ra­tif, Per­rin, jan­vier 2023, 400 p. — 22,90 €.