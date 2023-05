Public Image Limited, End of World

Une fin renaissante

End of World est le 11ème album stu­dio de Public Image Limi­ted (PIL) et ce, après 8 ans de silence. Le groupe s’est regroupé en stu­dio et sortent 13 des meilleurs mor­ceaux qu’ils aient jamais écrits.

Plus tôt cette année, PiL a sorti “Hawaii”, le mor­ceau le plus per­son­nel de John Lydon depuis tou­jours. C’est une bal­lade d’amour à Nora, sa femme depuis près de 50 ans et qui est tou­chée par la mala­die d’Alzheimer.

L’auteur y évoque leur vie bien rem­plie et sur­tout l’un de leurs plus beaux moments pas­sés ensemble à Hawaii. Cette chan­son est dédiée à tous ceux qui tra­versent des moments dif­fi­ciles avec la per­sonne qu’ils aiment le plus.

Célé­brant ses 40 ans en 2018, PiL est tou­jours consi­déré comme l’un des groupes les plus inno­vants et influents de tous les temps. Ils ont eu 5 singles dans le Top 20 bri­tan­nique et 5 albums dans le Top 20 du même pays.

Fusion­nant rock, dance, folk, pop et dub, Lydon a guidé le groupe depuis son pre­mier album First Issue en 1978 jusqu’à That What Is Not en 1992, avant une pause de 17 ans. Il a réac­tivé PiL en 2009, en effec­tuant de nom­breuses tour­nées dans le monde entier et publiant deux albums accla­més par la presse et le public.

John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth et Bruce Smith forment tou­jours le groupe PiL aujourd’hui. Il s’agit de la for­ma­tion la plus stable de l’histoire du groupe, qui conti­nue de rele­ver des défis et de pros­pé­rer comme le prouve cet album le plus ccom­pli de leur exis­tence musicale.

jean-paul gavard-perret

Public Image Limi­ted, End of World, Cargo UK / Kuro­neko, 2023.