Edgardo Franzosini, Rimbaud et la veuve

Spécu­la­tions rimbaldiennes

Rimbaud passa au prin­temps 1875, en Suisse pour, par le col du Saint-Gothard, rejoindre Milan où il resta quelques semaines avant de des­cendre plus au sud. Nous le savons par une carte de visite du poète.

A par­tir de cette trace, l’auteur ita­lien Edgardo Fran­zo­sini pro­pose une enquête volon­tai­re­ment dou­teuses afin qu’elle puisse créer bien des fan­tasmes. Grâce à ce docu­ment et d’autres tous hau­te­ment spé­cu­la­tifs qui tiennent sou­vent du racon­tar ou du canu­lard, l’auteur émet l’idée qu’une veuve mila­naise au grand coeur aurait accueilli ce vaga­bond en route vers ses lointains.

Fran­zo­sini s’en donne à coeur joie car l’imaginaire vaut bien le réel. Et sont évo­qués d’autres évè­ne­ments. Se découvrent par exemple une figu­rine de Rim­baud en deux modèles (plâtre et bronze), le tré­sor en mon­naies d’or son­nantes et tré­bu­chantes que l’auteur d’Une Sai­son en Enfer aurait ramené et enterré. Sans comp­ter les appa­ri­tions du poète à sa mère comme 100 ans plus tard à Allen Gins­berg lui-même.

Sont col­la­tion­nées aussi des dizaines de plaques com­mé­mo­ra­tives — dont cer­taines réelles — qui sont là pour hono­rer le pas­sage du poète en divers lieux du monde, de Char­le­ville jusqu’à Louxor, Aden, Harar et Mar­seille.

Tout cela tient à la fois de ce qu’il y a de plus far­felu et déri­soire mais l’ensemble des spé­cu­la­tions de Fran­zo­sini contri­bue d’une manière ori­gi­nale à enri­chir le mythe de Rimbaud.

jean-paul gavard-perret

Edgardo Fran­zo­sini, Rim­baud et la veuve, tra­duit de l’italien par Phi­lippe Di Meo, Édi­tions La Bacon­nière, 2023, 120 p. — 17,50 €.