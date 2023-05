Philippe Pelaez & Javi Casado, Six — Première partie : “Le Massacre de Tanque Verde”

L’Ouest amé­ri­cain n’a rien de romantique !

Un jeune gar­çon est le seul res­capé d’un mas­sacre à Tanque Verde. Il perd un œil en se défen­dant contre de nou­veaux arri­vants. Ramené à Tuc­son, soi­gné, il est veillé par Elsie, une pros­ti­tuée du Scar­lett Lady.

Le capo­ral Quin­tus Jones est un déser­teur mul­ti­ré­ci­di­viste. Le colo­nel Wil­burg décide de sévir très bru­ta­le­ment. Mais Quin­tus s’évade en com­pa­gnie de son com­pa­gnon de cel­lule, un indien chiricahuas.

À Tuc­son, Kid, comme l’appelle Elsie, est adopté par un riche éle­veur Wes­ley J. Hel­leck. Mais lorsqu’il découvre les véri­tables rai­sons de son adop­tion, il entraîne Elsie dans sa fuite. C’est ainsi qu’ils vont rejoindre la route du déser­teur et de l’Indien, celle d’un esclave noir en fuite et d’une reli­gieuse iso­lée après le mas­sacre de son groupe.

Et c’est Kid qui va les convaincre de venir avec lui car…

En réunis­sant six mar­gi­naux qui fuient, qui une menace, qui une vie dif­fi­cile, le scé­na­riste s’offre une belle réserve de péri­pé­ties. De plus, le per­son­nage du jeune gar­çon semble riche en mys­tères et en poten­tia­li­tés à révé­ler.

Ce pre­mier tome relate les ren­contres de ces six per­son­nages et une petite par­tie de leur par­cours mou­ve­menté. Celui-ci risque, compte tenu du contexte, de le deve­nir encore plus.

Un nar­ra­teur expli­cite ce qu’était réel­le­ment cet Ouest amé­ri­cain et demande d’oublier toutes les fou­taises qu’on a pu racon­ter. C’était un monde d’une extrême vio­lence, peu­plé, à quelques excep­tions près, d’ivrognes, de voleurs et d’escrocs. Il défi­nit ce qu’étaient les cow-boys, d’où venaient les pros­ti­tuées des saloons, ce qu’étaient les sol­dats, les reli­gieux. Il donne les rap­ports suc­cincts entre les hommes, la place des femmes.

Dans un dos­sier étoffé et bien étayé, Phi­lippe Pelaez remet les élé­ments en pers­pec­tive, expli­ci­tant les rai­sons du wes­tern et démon­tant les légendes. C’est en res­pec­tant cet angle de vue, qu’il met en scène tous les ingré­dients du genre à la sauce des Dime Novels et hol­ly­woo­dienne. C’est ainsi que l’on a son content de coups de feu, de nature hos­tile, de che­vaux, de pay­sages gran­dioses, de gueules pati­bu­laires, de bonne société puri­taine et de course au tré­sor sur fond de vengeance.

Réunis­sant des per­son­nages habi­tuel­le­ment can­ton­nés à des rôles de figu­rants, au mieux des rôles mineurs, le scé­na­riste bous­cule les codes du genre, démo­lis­sant mythes et légendes.

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont dus au talent de Javi Casado. Cet illus­tra­teur tra­vaille régu­liè­re­ment pour les édi­teurs fran­çais, On peut se rap­pe­ler sa belle pres­ta­tion avec Un peu de tarte aux épi­nards (deux tomes en 2019 et 2020 chez Cas­ter­man). Avec un trait éner­gique il plante des décors tra­vaillés et réa­lise des per­son­nages très proche de la réa­lité. Son tra­vail sur les expres­sions des acteurs du drame retient le regard et l’attention.

Ce pre­mier tome est une belle révé­la­tion pour le ton employé, la mise en place effi­cace de l’intrigue et l’angle d’approche du récit. On attend les trois autres tomes pro­mis avec impatience.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio) & Javi Casado (des­sin et cou­leur), Six — Pre­mière par­tie : Le Mas­sacre de Tanque Verde, Dar­gaud, mai 2023, 64 p. — 15,00 €.