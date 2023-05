Mathieu Lecerf, La Mort dans l’âme

…mais pas que !

Après La Part du démon et Au royaume des cris (2020 et 2022 – Robert Laf­font), Mathieu Lecerf boucle, avec éclat, sa Tri­lo­gie du démon… La Mort dans l’âme.

Céci­lia vit sur une péniche amar­rée sur la Seine. Après une soi­rée pas­sée avec Max, elle est assas­si­née, son corps mutilé selon le rituel d’Urizen. Le tueur en série a déjà frappé il y a trois semaines en tuant Diane Mar­tel, une star du cinéma. Céci­lia est sa sep­tième vic­time de cet assas­sin qui sévit depuis vingt-huit ans, reve­nant presque tous les dix ans.

Ce nou­veau crime plombe le moral du capi­taine Manuel de Almeida, dit Manny, qui se débat dans un brouillard épais, inca­pable de trou­ver le moindre début de piste.

Son frère, Cris­tian qui a aban­donné le jour­na­lisme pour l’écriture de romans est confronté au pro­cès qui débute où il est cité comme témoin à charge. Mais, quand il découvre l’avocat chargé de la défense du cri­mi­nel, une vieille connais­sance toxique, le passé remonte avec fra­cas.

Espe­ranza Dolo­ria est en arrêt mala­die depuis la perte de sa fille de onze ans. Elle ne se remet pas de sa mort.

Manny finit par décou­vrir que la der­nière per­sonne à avoir vu Céci­lia est Maxi­mi­lien Cher­rell, un joaillier suisse. Celui-ci par­tage son temps entre Genève et Paris, mais per­sonne ne sait où il vit dans cette ville. Et ce que découvre Manny quand il remonte sa piste… Et un nou­veau meurtre est commis.

Avec le trio com­posé des frères orphe­lins de mère dès leur plus jeune âge et d’une jeune poli­cière, Mathieu Lecerf concocte un récit où coha­bitent noir­ceur abso­lue et huma­nisme. Manny, Cris­tian et Espe­ranza, ces trois per­son­nages sont fra­cas­sés et le roman­cier décrit les affres qu’ils subissent, détaille leur vie per­son­nelle, leurs sen­ti­ments, leurs états d’âmes face à l’horreur quo­ti­dienne à laquelle ils sont confron­tés quo­ti­dien­ne­ment et aux trau­ma­tismes vécus dans un passé plus ou moins récent.

Paral­lè­le­ment à leur quête pour arrê­ter cet assas­sin, le roman­cier pro­pose plu­sieurs sous-intrigues toutes dra­ma­tiques dans des contextes dif­fé­rents. Il mul­ti­plie ainsi les pistes entre ce psy­chiatre aux méthodes contes­tables, ce cercle odieux dénommé Les Anges déchus ; il explore des contrées à la limite de la délin­quance, voire du crime.

Mais il tem­père cette noir­ceur par quelques belles éclair­cies, mon­trant que la vie peut rebon­dir dans un sens géné­reux. Si l’intrigue est menée de main de maître avec la ten­sion indis­pen­sable à ce type de roman, la gale­rie des pro­ta­go­nistes se décline de belle manière. L’auteur plonge ses héros dans une affaire les impac­tant plus per­son­nel­le­ment et les entoure avec des acteurs aux carac­tères tra­vaillés, aux pro­fils étudiés.

La Mort dans l’âme clôt avec brio cette tri­lo­gie où l’intrigue retorse est ser­vie par une belle théo­rie de pro­ta­go­nistes, une écri­ture ciné­ma­to­gra­phique et un tempo sans temps morts.

serge per­raud

Mathieu Lecerf, La Mort dans l’âme, Édi­tions Robert Laf­font coll. “La Bête noire”, mai 2023, 352 p. — 19,90 €.