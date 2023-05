Clas­siques et séquences nouvelles

Ces deux volumes de la Pléiade ont été remis en chan­tier. Dans le pre­mier (1932–1934), les textes réap­pa­rus en 2021 figurent sous un inti­tulé, Textes retrou­vés, qui tra­duit leur sta­tut et rap­pelle qu’il s’agit de manus­crits, non de romans mis au point par Céline.

De même, dans le deuxième (1936–1947), les séquences nou­velles de Casse-pipe sont réunies sous la rubrique Scènes retrou­vées.

D’ailleurs, en publiant ce livre dans la Pléiade en 1988, Henri Godard pres­sen­tait qu’il s’agissait d’un texte mutilé. Son intui­tion fut la bonne. D’où la pré­sence de ce qui est sorti il y a deux ans des oubliettes. A savoir des mil­liers de pages inhé­rentes à des pro­jets incon­nus : La Guerre (publié l’année der­nière) et Londres ainsi que des pro­jets mécon­nus : La Légende du roi René et La Volonté du roi Kro­gold publiés cette année ainsi que des mor­ceaux publiés en par­tie dans Casse-pipe.

Grâce à ces décou­vertes, le cycle de Fer­di­nand n’est plus com­posé de Mort à cré­dit, de Casse-pipe et de Guignol’s band. Guerre et Londres le com­plètent de manière consé­quente. Notons que cer­tains manus­crits pré­sents ici et non publiés du vivant de l’auteur furent insé­rés dans les textes connus et “offi­ciels”.

Se retrouvent dans Guerre des situa­tions de Casse-pipe. Le Dr Yugen­bitz de Londres annonce le Clo­do­vitz de Guignol’s band. Et Kro­gold a été très lar­ge­ment repris dans le Voyage.

Certains de ces textes valent en leur entité comme des récits inat­ten­dus et cap­ti­vants où à la fois l’érotisme comme le fan­tas­tiques trouvent une bonne place. Et c’est un euphémisme.

jean-paul gavard-perret

Louis-Ferdinand Céline, Romans. 1932–1947, cof­fret de deux volumes, Édi­tion d’Henri Godard, Gal­li­mard, collec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, Paris, mai 2023 — 146,00 €.