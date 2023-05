Louis-Ferdinand Céline revisité

Cette édi­tion par Henri Godard avec la col­la­bo­ra­tion de Pas­cal Fou­ché rem­place la pre­mière édi­tion de ces deux volumes.

Dans le pre­mier volume se retrouvent les textes “clas­siques” de la période enri­chis des manus­crits décou­verts en 2021 dont et entre autres ” Casse-pipe” ver­sion (de de 1948 et de 1958), avec des “scènes retrou­vées”. De même que “Guignol’s band III” et le début de la rédac­tion, synop­sis et frag­ment d’une suite.

Dans le second, à côté des textes déjà publiés, se découvrent la pre­mière esquisse de “Fée­rie pour une autre foi” et autres frag­ments. Henri Godard en publiant les pre­mières ver­sions offi­cielles savait qu’il exis­tait sans doute des “pertes du reste”, qui sont réap­pa­rus.

Elles sont plus nom­breuses dans les romans des années 40 ou anté­rieurs. Néan­moins, cette édi­tion ramène à nous des ver­sions qui com­plètent le cor­pus connu.

Certes, cer­tains de ces textes étaient visi­ble­ment encore en chan­tier. Tout l’univers de Céline est là cepen­dant et bien là. S’ils res­semblent à des brouillons par­fois dif­fi­ci­le­ment déchif­frables, ce ne sont, comme il est écrit en pré­face, “des brouillons que d’eux-mêmes”.

Ils per­met­tant non seule­ment une meilleure com­pré­hen­sion de l’oeuvre mais valent en leur entité comme des élé­ments de choix pour l’oeuvre qu’ils complètent.

jean-paul gavard-perret

L-F Céline, Romans. 1952–1961, cof­fret de deux volumes, Gal­li­mard, col­lec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, 2023 — 142,00 €.