Enzo Crispino, Sur les terres de Matilde di Canossa

Par monts et par vaux

Cette série s’intègre s’inscrit dans l’interprétation artis­tique per­son­nelle du pay­sage par Enzo Cris­pino et de son enquête sur un ter­ri­toire aux conno­ta­tions his­to­riques très impor­tantes.

Et le créa­teur de pré­ci­ser : “Depuis des années, ma pré­di­lec­tion pour l’interprétation artis­tique du pay­sage est moti­vée par un apho­risme du phi­lo­sophe suisse Henri Fré­dé­ric Amiel « Un pay­sage est un état d’esprit ».”

L’objec­tif de l’artiste n’est pas de repré­sen­ter mais de four­nir un regard affûté. Loin de tout manié­risme, il se vou­drait une sorte de Cézanne de l’époque post­mo­derne. Le regard n’a pas besoin d’autre lieu que celui de l’image elle-même.

C’est là à la fois un moyen de témoi­gner de ce qui est et de s’émanciper de la nature. La force de ses pho­to­gra­phies tient à leur qua­lité de sur­face et de “matière”. Il y a là à la fois le génie du lieu et la han­tise du non-lieu. Ou si l’on pré­fère, une sorte de pou­voir de la puis­sance de l’air ita­lien loin de tout folk­lore touristique.

Cris­pino fait ce que les peintres ont tou­jours fait : à savoir, trans­fé­rer du perçu dans un contexte donné. S’y éprouve un mou­ve­ment au sein de la fixité.

L’artiste y pro­pose une autre mise au point de ce qui est.

jean-paul gavard-perret

Enzo Cris­pino, Sur les terres de Matilde di Canossa, 2023.

www.enzocrispino.com