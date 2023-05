Felicia Gordon, Constance Pascale (1877–1937). Une pionnière de la psychiatrie française

Tout feu tout flamme

Féli­cia Gor­don, his­to­rienne et pro­fes­seur émé­rite du Wolf­son Col­lege de Cam­bridge, a écrit sur le fémi­nisme et l’histoire des femmes fran­çaises. Après avoir publié un livre de réfé­rence au sujet de Made­leine Pel­le­tier, elle réci­dive avec la bio­gra­phie d’une des plus grandes psy­chiatres fran­çaises : Constance Pascale.

D’ori­gine rou­maine, celle-ci décida très vite de prendre sa vie en main et com­mença en France des études de méde­cine qui la diri­gèrent vers des tra­vaux sur la démence pré­coce avant de fon­der une des pre­mières écoles pour les enfants subis­sant de graves dif­fi­cul­tés d’apprentissage.

En dépit des nom­breux bâtons dans les roues de beau­coup de ses col­lègues mas­cu­lins, elle obtint la direc­tion de plu­sieurs dépar­te­ments de psy­chia­trie où elle se sou­cia de l’amélioration de la vie de ses patients.

Cette bio­gra­phie met en lumière le par­cours pro­fes­sion­nel et intime d’un telle femme, le tout avec pudeur et non sans un humour par­fois très bri­tish. Les anec­dotes ne sont là (appuyées sur une docu­men­ta­tion pré­cise) que pour mettre en exergue le par­cours signi­fi­ca­tif de celle qui entre­tint une rela­tion constante et dis­crète avec le géné­ral Mon­gin.

L’auteure la montre telle quelle fut : achar­née, com­pé­tente à sou­hait et par­fois inflexible mais osant tou­te­fois lais­ser pas­ser son émo­tion et ses émois. Ce fut là par­fois ouvrir sa cui­rasse mais aussi offrir une sorte d’arme secrète face à ceux qui lui bar­raient le pas­sage et se trou­vaient décon­te­nan­cés par un tel “usage”.

jean-paul gavard-perret

Feli­cia Gor­don, Constance Pas­cale (1877–1937). Une pion­nière de la psy­chia­trie fran­çaise, tra­duc­tion de Danièle Fau­ge­ras, Edi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, mai 2023 — 22,00 €.