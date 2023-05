Récit des origines (du théâtre)

Quand le ton­nerre gronde au théâtre, c’est qu’une plaque de tôle se met à vibrer. Et lorsque les roseaux chantent sur le lac du Bour­get, il ne s’agit pas seule­ment de leurs flûtes. S’y fait beau­coup de bruit pour rien, esti­me­rait Sha­kes­peare et il faut des lumières pour qu’en de tels lieux, comme ailleurs d’ailleurs, nous deve­nions souf­fleur de notre propre rôle.Même si sou­vent nous avons besoin du livre ouvert pour retrou­ver une parole — ricine et vitriol plus que polo­nium — en allant par­fois jusqu’à suer des rou­bi­gnoles. Tout semble sor­tir de la cer­velle d’un pré­da­teur qui déteste chas­ser mais qui salive pour une chatte à man­ger crue en lieu et place de lézards ou d’oiseaux — les uns noirs, les autres plus verts qu’un glaviot.

Cela fait de bons mor­ceaux et pour les pré­pa­rer nul besoin de chi­nois, tamis ou blu­toir. Sous les petites fleurs de leurs fou­lards, les jeunes pre­mières ou ingé­nues et leurs pommes à moi­tié mor­dues, jetées du décor par une fenêtre déro­bée, se disent les unes les autres à l’oreille : “Nous ne sor­ti­rons plus” en guise de ber­ceuse ou de choeur antique.

Nul n’est censé les croire et après avoir cro­qué leur fruit il y a fort à parier que leurs mains pour­raient très vite tou­cher à des lunes rousses et mus­clées bien avant que la nuit tombe. Leurs déné­ga­tions n’émouvront même pas les moi­neaux de la forêt des songes. Elles se pose­ront ensuite comme des com­presse sur le buste de bien des princes char­mants et de jeunes pre­miers qui dénoue­ront leurs nattes tout en s’activant.

Voile enlevé et sous des paillettes, leur corps se trans­for­mera tan­dis qu’elles savou­re­ront un second des­sert.

Rideau !

jean-paul gavard-perret