Rodolphe & Laurent Gnoni, Naufrageurs

Une acti­vité lucrative

Jim, qui a eu qua­torze ans au sol­stice, est ini­tié par le Squire. Parce que Green­way, leur vil­lage côtier, est isolé et pauvre, ils doivent, les nuits de tem­pête, atti­rer des bateaux pour qu’ils se fra­cassent sur les bri­sants. Les habi­tants, alors, récu­pèrent tout ce qui est pos­sible, devant ache­ver les marins qui ne seraient pas noyés.

Cette nuit-là, c’est le Mere­dith. Or, il a son port d’attache tout près. Ils connaissent le capi­taine et nombre de membres de l’équipage. Mais, il est trop tard pour empê­cher le nau­frage…

Quelques semaines plus tard, des sol­dats fouillent la côte sur ordre de Lord Hair­fax car celui-ci avait un ami à bord du Mere­dith et il veut savoir ce qu’il est devenu…

Partant d’une réa­lité, les nau­fra­geurs ont sévi, par­ti­cu­liè­re­ment au XVIIIe siècle sur les côtes du royaume d’Angleterre, Rodolphe mêle à ces pillages une sombre his­toire de tré­sor. Si les habi­tants sont unis par le secret qui assure leur sur­vie, il y a tou­jours des indi­vi­dus qui ne com­prennent pas l’intérêt d’une com­mu­nauté sou­dée. Ils vont, par leur égoïsme, leur bêtise, mettre tous les habi­tants du vil­lage en dan­ger.

D’autres moti­va­tions engendrent des évé­ne­ments qui secouent les per­son­nages. Le récit donne une belle place à ce jeune gar­çon, atta­ché à une cer­taine inno­cence, à la fille du Squire, une déli­cieuse aveugle.

Laurent Gnoni assure le gra­phisme. Avec un des­sin semi-réaliste, aux traits inci­sifs, il va à l’essentiel pour cam­per ses per­son­nages, plan­ter les décors. Il donne de belles vignettes de voi­liers en per­di­tion ou en cours d’abordage et reste assez suc­cinct pour les détails des autres scènes. Sa mise en cou­leurs reste fidèle aux ambiances sus­ci­tées par le dérou­le­ment du scé­na­rio.

Nau­fra­geurs est un One shot qui se lit avec plai­sir pour les diverses évo­lu­tions du scé­na­rio, dans un contexte déli­cieu­se­ment amoral.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Laurent Gnoni (des­sin et cou­leur), Nau­fra­geurs, Édi­tions Daniel Maghen, mai 2023, 72 p. — 16,50 €.