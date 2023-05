Exposition Palermo, mon amour

Palerme et ses facettes

La Fon­da­zione Merz met à l’honneur la capi­tale Palerme à tra­vers le regard de cinq pho­to­graphes de l’île. Cela per­met de remon­ter l’histoire de la ville pen­dant la seconde moi­tié du XXème siècle.

Enzo Sel­le­rio, grand maître de la pho­to­gra­phie docu­men­taire ita­lienne, montre la vie quo­ti­dienne paler­mi­taine avec élé­gance et humour mais dénonce aussi la forte pau­vreté de la popu­la­tion insulaire.

Leti­zia Bat­ta­glia et Franco Zec­chin montrent de manière fron­tale la situa­tion sociale délé­tère de la ville mais savent sug­gé­rer une cer­taine poé­sie du quo­ti­dien. Et le couple prouve son enga­ge­ment pour la défense et illus­tra­tion de la pho­to­gra­phie en Ita­lie méri­dio­nale.

Quant à Fabio Sgroi et Lia Pas­qua­lino, ils deviennent les témoins de la renais­sance de Palerme et de sa jeu­nesse qui mani­feste le jour et fait la fête punk et avant-gardiste la nuit.

La scé­no­gra­phie per­met un dia­logue entre ces images choi­sies par Valen­tine Greco et mises en en regard avec la presse de l’époque.

jean-paul gavard-perret

Expo­si­tion Palermo, mon amour (Enzo Sel­le­rio, Leti­zia Bat­ta­glia, Franco Zec­chin, Fabio Sgroi et Lia Pas­qua­lino), Fon­da­tion Merz, mai 2023.