IIIème Biennale de Senigallia

La pho­to­gra­phie dans tous ses états

Seni­gal­lia, ville de la Renais­sance située entre mon­tagnes et plages de l’Adriatique, pro­pose sa nou­velle bien­nale ainsi que la pre­mière édi­tion du concours “La Muta”. Les can­di­dats seront expo­sés dans les com­merces du centre-ville et le choix des lau­réats sera effec­tué par le public.

La Rotonda al Mare consti­tuera le centre de cet évé­ne­ment qui per­met tous les deux ans de réunir col­lec­tion­neurs, conser­va­teurs, pho­to­graphes et ama­teurs curieux.

Et déjà, en cours et pré­lude, l’exposition “Qui a peur de son reflet ?” pro­pose de décou­vrir entre autres les regards inquiets des pos­tu­lants aux pre­miers por­traits daguer­riens des années 1850.

Un stu­dio photo recons­ti­tué invite les visi­teurs à jouer une séance de por­trait mise en scène par Charles Bau­de­laire, un des pre­mierds défen­seurs d’un art qui venait de naître.

Le prix La Muta ouvert à tous per­met­tra aux vain­queurs la pos­si­bi­lité de gagner une rési­dence à Seni­gal­lia et/ou une expo­si­tion à Paris. Afin d’imprimer les pho­to­gra­phies contem­po­raines ou anciennes de cer­taines expo­si­tions et du prix de La Muta, le maître pape­tier Car­taio Luigi Mecella et “L’Atelier 41″ ont créé un papier exclu­sif dont la recette res­tera secrète.

jean-paul gavard-perret

IIIème Bien­nale de Seni­gal­lia, du 18 au 21 mai 2023.