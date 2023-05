Linda Tuloup & Yannick Haenel, La nuit souterraine

Linda Tuloup et la louve

Ce livre pro­pose une liai­son abso­lue entre le texte et l’image qui l’initie. Tout se joue de manière cos­mique, allé­go­rique mais aussi réa­liste par la pré­sence de la femme et de la grotte.

L’espace du désir ardent appa­raît. Il réunit la pas­sion de l’âme par celle du corps en une sorte d’appel impli­cite à une liberté hors des règles de la socialisation.

La femme nue devient une sorte d’image sinon pieuse du moins sacrée là où, grâce à Hae­nel, la notion même de lyrisme comme de l’ “ut pic­tura poe­sis” se trans­forment , éveillent et mènent droit au registre de l’avenir que seule accorde La Femme.

La nudité n’est pas un gouffre “à mère” tan­dis que la caverne dont elle est la gar­dienne devient un mystère.

L’artiste une nou­velle fois enflamme le corps exposé à la nuit des forêts dans les plis ardents d’une lumière étrange. Offert à la vue, ce corps se touche non parce qu’il ce qui est craint mais presque ines­péré, là où l’à-peine per­cep­tible est en quelque sorte embaumé en noir et blanc.

Le tout selon une voyance créée par un œil reculé, phy­sio­lo­gique mais tout autant cos­mique que Hae­nel reprend à sa main.

jean-paul gavard-perret

Linda Tuloup, Yan­nick Hae­nel , La nuit sou­ter­raine, Edi­tions Les Petites Allées, Roche­fort, mai 2023 — 15,00 €.