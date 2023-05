Frédéric Vitoux, Album Louis-Ferdinand Céline

Images de vie

La Pléiade a eu la riche idée — au moment de la repu­bli­ca­tion des quatre tomes de romans de Céline dans une édi­tion enri­chie des récents manus­crits retrou­vés de l’auteur — de deman­der à Fré­dé­ric Vitoux, qui a déjà écrit une bio­gra­phie de l’auteur du Voyage au bout de la nuit, un Album offert à tout ache­teur de trois livres de la collection.

Cet ouvrage est plus dense que les habi­tuels textes de la col­lec­tion. Il recèle les images qui retracent la vie de Céline. Nous le sui­vons d’abord jeune homme élé­gant et un peu fié­rot jusqu’aux der­niers por­traits du vieillard aux lai­nages dou­teux dans le jar­din de sa mai­son­nette de Meu­don.

Entre­temps, du pont de Cour­be­voie au châ­teau de Sig­ma­rin­gen, la vie passe sous nos yeux à tra­vers par­fois des images éton­nantes où l’auteur de Baga­telles pour un mas­sacre est sur­pris, atten­tif, lors d’une confé­rence à l’Institut d’étude des ques­tions juives de 1942.

Les pho­tos n’expliquent pas tout mais révèlent cepen­dant, avec Vitoux comme guide, une vie et ses plis. L’auteur cla­ri­fie juste ce qui doit l’être. Il ne cache rien des obs­cu­ri­tés du “bon­homme” mais rap­pelle que ce qu’il faut rete­nir de lui reste sa littérature.

jean-paul gavard-perret

Fré­dé­ric Vitoux, Album Louis-Ferdinand Céline, Gal­li­mard, Biblio­thèque de la Pléiade, mai 2023, 256 p. — H-C.