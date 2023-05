Alba de Céspedes, Le cahier interdit

Une femme simple

Dans les années 50, à Rome, l’héroïne Vale­ria Cos­sati entre chez un bura­liste. Et ce, pour ache­ter des ciga­rettes à son mari. Elle en res­sort avec un cahier qui va chan­ger sa vie.

Ce petit car­net noir, elle le dis­si­mule à ses proches et il devient une sorte de jour­nal intime. Elle y reporte ses réflexion, sa vision de quo­ti­dien. C’est pour elle le lieu d’une intros­pec­tion au fil des jours.

Jusque-là, elle se l’était inter­dite. Mais ce car­net va deve­nir un moyen de s’émanciper pour cette femme de la classe moyenne prise au piège des conven­tions, étouf­fée par son sens du devoir envers son mari et ses enfants.

L’héroïne en fait le champ d’étude et de trans­gres­sion de ses propres limites même si elle ne par­vient pas à les dépas­ser. Néan­moins, grâce à cet “objet” elle met à mal les lois qui gou­ver­naient son uni­vers phy­sique et mental.

C’est là une chro­nique tou­chante d’une Ita­lie d’après-guerre où sur­git tant que faire se peut un appel à une vie dif­fé­rente et à la liberté. En fili­grane pointe aussi une réflexion impli­cite sur la force de l’écriture au moment où Alba de Cés­pedes décrit les audaces feu­trées (ou non) d’une femme en mal de “modi­fi­ca­tion” (Butor) dans une société qui com­mence à bou­ger après des années de plomb.

jean-paul gavard-perret

Alba de Cés­pedes, Le cahier inter­dit, trad. de l’italien par Juliette Ber­trand & révisé par Marc Lesage, Gal­li­mard, collec­tion Du monde entier, 2023, 336 p.