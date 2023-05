Jean-Pierre Pécau & Michel Suro, Sherlock Holmes et les mystères de Londres — t.01 : “La Noyée de la Tamise”

Et si le vrai Holmes…

L’aura de Sher­lock Holmes, dans l’univers du roman poli­cier, est telle qu’elle sus­cite sans cesse la rédac­tion d’enquêtes apo­cryphes. Cette fois, c’est Jean-Pierre Pécau qui s’empare du per­son­nage pour une traque peu com­mune.

Il s’attache aussi pré­sen­ter la véri­table per­son­na­lité du détec­tive qui, en ne res­pec­tant rien, ni per­sonne, fai­sait figure d’un véri­table anarchiste.

Sur les bords de la Tamise, à marée basse, une femme découvre une jeune fille morte, le visage caché par un masque étrange. Sa bouche et ses pau­pières sont cou­sues. Le com­mis­saire affirme que les cou­pables sont les Jamaï­cains. Les­trade n’est pas de cet avis et s’en ouvre à Sher­lock Holmes.

Devant le corps, Holmes tire des conclu­sions per­ti­nentes mais reste per­plexe devant le masque. Il fait appel à son ami Oscar Wilde qui lui indique Félix Fénéon, la seule per­sonne, qui selon lui, est capable d’identifier la pro­ve­nance du masque. Mais il est actuel­le­ment à Paris.

Lorsque Holmes et Wat­son arrivent, ils apprennent que celui-ci est en pri­son, accusé d’avoir placé une bombe dans un restaurant…

À par­tir de l’assassinat d’une gamine pauvre des fau­bourgs de l’East End, Jean-Pierre Pécau déroule les recherches du détec­tive et les dif­fé­rents uni­vers que celui-ci va côtoyer. C’est ainsi que Félix Fénéon (1861–1944), une figure anar­chiste, va occu­per une place impor­tante dans le récit.

Celui-ci est jour­na­liste, col­lec­tion­neur d’art, sur­tout afri­cain. Il prend fait et cause pour Drey­fus et est, effec­ti­ve­ment, inculpé pour avoir jeté une bombe dans un res­tau­rant pari­sien. Il sera acquitté ayant lui-même, brillam­ment, assuré sa défense.

D’autres inter­ve­nants authen­tiques sont mobi­li­sés comme Oscar Wilde qui est rede­vable à Sher­lock pour son célèbre livre Le por­trait de Dorian Gray, Toulouse-Lautrec, des peintres…

Holmes s’introduit dans les milieux anar­chistes, dans celui des réfu­giés poli­tiques, des dam­nés de la Terre. Jean-Pierre Pécau assure un récit riche en actions et en péripéties.

La mise en images est l’œuvre de Michel Suro pour le des­sin et de Scar­lett pour la cou­leur. Avec son trait léger, Michel Suro assure une belle gale­rie de per­son­nages réa­listes. Il fait res­sen­tir tout le dyna­misme du Grand détec­tive, don­nant aux acteurs du drame une pré­sen­ta­tion conforme aux modes en vigueur en cette fin de XIXe siècle.

Scar­lett fait de même, pri­vi­lé­giant les cou­leurs uni­formes, peu attrayantes, pour les vête­ments, mais fai­sant res­sor­tir brillam­ment les diverses ambiances du scé­na­rio par des tona­li­tés appropriées.

Un pre­mier tome bien attrac­tif pour la variété des situa­tions, des inter­ve­nants, pour un récit intri­gant et pour une mise en images qui se regarde avec grand plaisir.

serge per­raud

Jean-Pierre Pécau (scé­na­rio), Michel Suro (des­sin) & Scar­lett (cou­leur), Sher­lock Holmes et les mys­tères de Londres — t.01 : La Noyée de la Tamise, Soleil, coll. “Hors col­lec­tion”, avril 2023, 56 p. — 15,50 €.