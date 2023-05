Dom Juan (Molière / David Bobée)

Guigno­le­rie métaphysique

Un gui­ta­riste vient dou­ce­ment ajus­ter quelques accords devant le rideau pen­dant que le public s’installe. L’apologie du tabac est rem­pla­cée par celle du théâtre. Quelques liber­tés sont prises avec le texte : des scènes sont jouées dans une langue étran­gère (afri­caine, asia­tique) sur­ti­trée.



Le pla­teau, dénué de contours, est occupé par une gigan­tesque sta­tue déchue : elle est à terre, il lui manque des mor­ceaux. Il y a un contraste assez agréable entre les moments de séduc­tion, dis­crè­te­ment accom­pa­gnés de lumière et de musique, et les moments de défi, ryth­més par du gros son, des pro­jec­tions de jolies images de mer sur le plateau.

David Bobée ne manque pas d’initiatives : les deux pay­sannes sont incar­nées par un couple pro­mis l’un à l’autre, Dom Juan devient bisexuel, le men­diant appa­raît comme un envoyé du ciel.

Bref, beau­coup d’idées et d’innovations, louables.

Pour­tant, durant toute la repré­sen­ta­tion, on a l’impression que quelque chose est man­qué. L’attitude de Dom Juan est celle d’un repli sur soi : enfermé dans ses prin­cipes, il se révèle un peu autiste. Il devient plus blas­phé­ma­teur que séduc­teur. L’affaire se joue entre lui et une trans­cen­dance peu iden­ti­fiable, qui prend plu­sieurs figures.

Le champ de sta­tues dont les élé­ments forment une petite cho­ré­gra­phie repré­sente toutes les idoles qu’il reste encore à dis­lo­quer, dont sans doute Molière.

David Bobée construit un drame méta­phy­sique, au cours duquel Dom Juan se bat contre ses fan­tômes : les per­son­nages consti­tuent une gale­rie d’importuns qui l’encerclent et repré­sentent autant de figures mena­çantes de la condam­na­tion céleste qui devient comme une conju­ra­tion démo­niaque. Ce manège de dupes des conve­nances fait de la pièce une sévère cri­tique sociale.

Mais le prix de cette construc­tion scé­no­gra­phique est élevé : les per­son­nages sont évi­dés, le texte est mis au second plan, les acteurs, un peu per­dus dans le fil des enjeux qui sont tis­sés par le tableau, se meuvent comme des marion­nettes au sein de cette gigan­tesque fresque ani­mée, pour­tant dyna­mique et envoûtante.