Parents tels (qu’est-ce que la poésie ?)

La poé­sie, c’est pour faire rire rigo­ler en appuyant sur le vide, là où ça fait du bien. C’est rigou­reux pour peu qu’on se dise sculp­teur dras­tique tirant de la matière en vrac, une viande, sa couenne et un mau­vais esprit.

C’est là vivre sa vie dont l’allégorie se médite tout en trem­blant dans nos slips. Mieux vaut donc en rire tan­dis que sur l’estran de la poé­sie bar­botent quelques têtes-molles genre tant Fran­cis Eponge que Saint-John perce.

Parlent ainsi par­fois les morts plus que les vivants et jacassent tout autant les arbres, les bis­cottes, la confi­ture, la lune et les cailloux. Tout ça pour mettre la mère en colère.

Nous n’y tenons plus tant la sexua­lité nous tire — et pas seule­ment par les che­veux. Mais, pru­dents, fai­sons appel à notre dou­blure, agiles comme des lapins et nous vou­lant aussi blanc que le Gilles de Watteau.

jean-paul gavard-perret



Photo Vivian Maier