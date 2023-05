Aldo Salucci, Dystopia

“Homme, où est ta victoire ?”

Aldo Salucci, né à Rome, vit et tra­vaille à Milan. Après des études spé­cia­li­sées en phar­ma­cie, il a com­mencé son acti­vité artis­tique. Les pre­mières expé­riences pic­tu­rales sont rapi­de­ment rem­pla­cées par un inté­rêt exclu­sif pour la pho­to­gra­phie.

Les fonds marins sont le pre­mier sujet de ses recherches pho­to­gra­phiques. Mais son cycle majeur reste “Dys­to­pia”. Il est tou­jours en cours et se concentre sur la rela­tion entre la pré­ser­va­tion de la beauté et l’action sou­vent des­truc­trice de l’homme.

Des monu­ments célèbres appa­raissent ainsi, sub­mer­gés par les eaux, géné­rant des visions apo­ca­lyp­tiques mais non sans l’espoir d’une renais­sance. Repoussent en effet après ces catas­trophes une végé­ta­tion renais­sante.

Influencé plus par les grands maîtres de la pein­ture que par les pho­to­graphes, Salucci a en consé­quence choisi comme décor à ses nar­ra­tions des monu­ments de la grande beauté ita­lienne de l’architecture his­to­rique afin de sen­si­bi­li­ser à sa future perte pos­sible due au réchauf­fe­ment cli­ma­tique. Et cela, après déjà avoir souf­fert de la négli­gence des admi­nis­tra­tions et des flux tou­ris­tiques classiques.

De tels monu­ments inté­grés dans la pho­to­gra­phie la rendent plus intense, empa­thique et signalent une urgence que les poli­tiques semblent encore négli­ger en dépit de leurs péti­tions de principe.

jean-paul gavard-perret

Aldo Salucci, Dys­to­pia, gale­rie A.MORE, Milan, 2023.