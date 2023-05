Mary Said What She Said (Darryl Pinckney / Robert Wilson)

Les échos for­mel­le­ment sty­li­sés de l’histoire

Le public s’installe sur une musique lan­ci­nante, sou­ve­nir loin­tain de fête foraine, tan­dis que le film d’un chien cher­chant à se mordre la queue est pro­jeté dans le cadre qui occupe le centre du rideau rouge qui ferme la scène. Ensuite, Marie Stuart expose avec pon­dé­ra­tion sa situa­tion, explique son sort.

S’instaure un jeu per­ma­nent entre les paroles et la musique. Les confes­sions écrites par Dar­ryl Pin­ck­ney pour Robert Wil­son retracent quelques épi­sodes déci­sifs de la vie de la reine d’Ecosse, jusqu’à son empri­son­ne­ment et sa condam­na­tion à mort pour des soup­çons de conspi­ra­tion.

Les pro­pos sont acerbes, vin­di­ca­tifs, pro­fé­rés de façon à consti­tuer comme un masque, une iden­tité, une logor­rhée qui vise à s’apparenter à un opéra verbal.

Mary Said What She Said

Texte Dar­ryl Pinckney

Mise en scène Robert Wilson

© Lucie Jansch