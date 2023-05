Denitza Bantcheva avec Liliana Rosca, Alain Delon, Amours et mémoires

Très bel hom­mage à une star du cinéma français

Ce beau livre a pour par­ti­cu­la­rité de réunir la bio­gra­phie, des témoi­gnages (inédits) et une étude des films les plus remar­quables où l’acteur a joué, pré­sen­tés un par un. Ainsi, le lec­teur qui ne les connaî­trait pas tous peut feuille­ter l’ouvrage et lisant pour com­men­cer les cri­tiques les plus propres à le séduire.

Autres points forts du livre, il contient un cha­pitre sur le tra­vail de Delon au théâtre, étude sans équi­valent dans les bio­gra­phies qui lui ont déjà été consa­crées, et un autre consa­cré aux télé­films et aux séries dont il a été l’interprète, met­tant en valeur le fait qu’il a été pion­nier dans ce domaine parmi les stars fran­çaises dès 1962.

L’écri­ture de Denitza Bant­cheva et par­ti­cu­liè­re­ment lim­pide, l’ouvrage étant des­tiné au plus large public, cepen­dant elle fait montre de son éru­di­tion habi­tuelle (que connaissent les lec­teurs de ses ouvrages sur Mel­ville, Clé­ment et Losey déjà recen­sés ici).

Les témoi­gnages, recueillis par Liliana Rosca, offrent des aper­çus pas­sion­nants non seule­ment sur la per­son­na­lité de la star et sur sa façon de tra­vailler, mais aussi sur la place qu’il occupe dans le cinéma mon­dial : je ne les nom­me­rai pas tous, mais on trouve notam­ment Bri­gitte Bar­dot, Sophia Loren, Jane Bir­kin, Ber­trand Blier, Clau­dia Car­di­nale, Natha­lie Baye, Nicole Cal­fan…, en contri­bu­teurs à l’ouvrage.

En outre, l’acteur et sa famille ont prêté des pho­tos et autres docu­ments inédits (lettres, télé­grammes…) qui feront la joie de ses admi­ra­teurs. Et, cerise sur le gâteau, Delon a pré­facé le livre pour rendre hom­mage, avec une humi­lité que ses détrac­teurs n’attendaient sans doute pas de lui, à ceux qui, à son avis, ont fait de lui qui il est : en pre­mier lieu, « les grands cinéastes qui [l’]ont formé et sublimé » et puis sur­tout « son » public auquel il se sent rede­vable et à qui il dédie ce magni­fique ouvrage.

Oui, il a eu bien rai­son de faire confiance à Denitza Bant­cheva et Liliana Rosca.

agathe de lastyns

Denitza Bant­cheva avec Liana Rosca, Alain Delon, Amours et mémoires, pré­face Alain Delon, la Mar­ti­nière, mai 2023, 208 p. – 34,90 €.